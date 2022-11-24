中共新团队派系 港媒称福建背景居多 之江后继无人

中国/之江

港媒今天关注中共20大产生的新一届中央团队最大地方特色就是福建背景，24名政治局委员和两名非局委的中央书记处书记中，有福建背景的多达9人；至于“之江新军”，似乎后继无人。

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据中央社署名张谦今天引述香港明报今天刊文，具福建背景的9人之中，包括福建省籍或在当地出生、成长以及曾在福建任职者，比如政治局常委蔡奇、广东书记黄坤明、公安部长王小洪3人都是福建省籍，土生土长。

此外，中国国家发展和改革委员会主任何立峰、中央军委副主席何卫东两人虽是外省籍，但都生于福建，长期在闽工作和服役；中共总书记习近平、中央政法委书记陈文清、中宣部长李书磊、北京市委新书记尹力4人则都曾任职福建。

文章指出，20大新领导团队的第二大地方色彩是东北，其中陕西书记刘国中是黑龙江人，上海书记陈吉宁和浙江书记袁家军都是吉林人；新疆书记马兴瑞和天津书记李鸿忠虽然都是山东籍，但前者生于黑龙江，后者生于辽宁；中央军委副主席张又侠曾任沈阳军区司令5年；中央政治局常委丁薛祥和辽宁省委书记张国清，青年时都在东北求学。

据该报文章说，东北是中国最早的工业基地，工学教育相对发达；山东籍干部在大陆军政界人数首屈一指，很多东北人的籍贯都是山东，这些都是造成新团队中有东北背景者众多的原因。在新团队中背景位列第三的地方是陕西和浙江，各有6人，张又侠和中央政治局常委赵乐际都是陕西籍人士。

该报道称，至于浙江，文章表示，浙江是习近平主政前的首个省级行政区，他在当地前后不足5年时间，除了袁家军外，黄坤明、蔡奇这两名闽籍官员也曾在浙江长期任职。但在新团队之中，真正的浙江本土干部只有新任政治局常委李强和现任重庆书记陈敏尔，“之江新军”似乎后继无人。

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