中国新冠病毒感染病例创新高

中国/防疫

中国政府本月11日公布优化防疫20条措施后，本土疫情越发严重，至23日，单日新增病例突破3万大关，多地防控迅速升级。

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24日（星期四）披露的信息显示：中国新冠病毒单日感染病例创下新高，卫生当局正在进一步加强严格的封锁、大规模的检测和旅行限制等措施来阻止病毒传播。

根据中国卫生部披露的数字，至23日星期三，中国本土新增病例3万1444例，其中2万7517例为无症状感染者。法新社注意到：此一数字高于今年4月中旬记录的2万9317例本土感染病例，当时，全球第三大人口城市-上海处于封城状态，当地居民陷入较大困境，难以购买所需食品以及获得医疗服务。

新冠疫情爆发以来，中国始终坚持严格的清零政策，至今，这个拥有14亿人口的大国已成为全球唯一一个仍在努力遏制病毒传播的主要经济体，一旦发现感染病灶，便关闭整座城市，并对可疑人员或接触者进行严格的隔离。

近天来，首都北京感染病例增多，出现了疫情爆发以来从未有过的局面。数十座居民住宅楼实施封锁，各大企业则实施远程办公方式。

法新社报道指出：出于受到隔离的担心，学校、餐馆和店铺再次关闭。目前北京大部分民众已对相关措施感到厌倦，而这些措施往往不够明确清晰，并不断变化，持续的时间也从未提前宣布。

北京市府星期三宣布，该市2200万居民中，出现1500例新增阳性病例，其中绝大多数为无症状感染者。这是疫情以来从未出现过的现象，不过，根据国际标准，此一感染数字实在微不足道。

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