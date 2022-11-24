习近平讲话拜登专注倾听不时低头记录？

中美关系 拜习会

2022年11月14日，美国总统拜登与中国国家主席习近平在印度尼西亚巴厘岛举行的20国集团领导人峰会期间会面时握手。

G20峰会结束好几天了，官媒还在回顾习近平出席峰会的“高光时刻”，机会难得，『人民日报』还有点沉醉在习拜会的“花絮”中。

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人民日报11月21日在题为“习近平主席的G20时间 行大道的中国”一文称， “习近平主席此行已成为二十国集团领导人第十七次峰会的焦点，世界各国领导人争相与这位世界第二大经济体领导人面对面沟通交谈。”

的确，习主席自中国武汉爆发疫情后差不多三年闭门不出，好不容易出了国门，自然引起各方高度关注，希望与其交谈再自然不过。

党报报道重点突出习拜会，习出国之前，中国官媒对美国是一致的谴责语气，但拜习会后，口径突变。官媒不吝笔墨，从峰会开始的具体时间，到“两国元首同时走进镜头”，事无巨细，关键是后面这一句，强调拜登小跑进场的画面：

“拜登总统看到和习近平主席还有段距离，微笑着甩开臂膀跑了几步，现场记者一片惊叹。”

现场记者是为年近八十的拜登还能跑步入场惊叹呢？还是要显出拜登有点逢迎“伟大领袖”的意思？

一些读者指出，美国领袖喜欢跑步，显示健康、有朝气，小跑上讲坛，小跑驱前跟同行握手，礼貌有加。何况，拜登是亲历冷战的老牌政治家，“先礼后兵”，什么没见过。

人民日报继续描述花絮：“两国元首不时轻声交谈。现场快门声响成一片”，拜登回忆往事：“我是副总统您是副主席的时候，我们曾经相处很长一段时间。我们多年来都有非常好的对话。”写得真像是一对老朋友!

党媒转而步步高：

“习近平主席一席话，言简意赅：“我们上次见面是2017年的达沃斯论坛，5年多了。”

“习近平主席感言：‘我们可以说，有得有失，也就是有经验有教训。历史是最好的教科书，我们就是以史为鉴、面向未来’。”

最有趣的下面一句，引起网友不少讽刺：

“拜登总统专注倾听，不时低头记录。”

有网友问：“拜登真是个好学生，听一句，记一句，下来要写一个学习心得呢”。另一位写道：“我倒觉得，拜登不算好学生，因为低头记笔记，耽误领会重要讲话精髓……当今科技发达，找个手机就能录音，何必记笔记，而且还低头呢。”

还有网友写道：“拜登虽不是好学生，却是正统博士，深知怠慢中国皇帝的后果，恐将重蹈覆辙。不如入乡随俗假做朝鲜大臣记笔记学习之状，让龙颜大悦，节省来之不易的美国纳税人的钱。”

官媒继续：“习近平主席语重心长地说：“作为中美两个大国的领导人，我们能起到一个把舵定向的作用，应该为两国关系发展找到正确方向，而且推动中美关系向上提升。”习主席在这里被人民日报描绘成一位温和且老成的教师爷了，完全是在“谆谆教导”拜登要搞好美中关系，而且，党报更进一步，在台湾问题上“习近平主席语气严肃地给出定位……”

“寥寥数语，方向已然明确，就是要找到正确相处之道，“不偏航、不失速，更不能相撞”。这一想法得到了拜登总统积极回应。“

怪不得央视新闻的微博视频称，“习近平主席为中美关系发展指明了一个方向和一条轨道。”原来是这样的意思。虽然习主席 在异国他乡访问，却有点“万国来朝”的意思，连拜登都如此“专注倾听”，而且拜习会似乎很积极，中国人民的老朋友基辛格称赞这次会晤是“架桥”：“至少大门 已经打开”，满乐观的。

习近平在G20做了两场讲话，人民日报称，“两场讲话，‘零时差’直抵全球。”“习近平主席的发言，蕴含着强烈问题导向，昭示了凝聚共识的愿景期许。”

不太高光的时刻只字不提

文章还提到，“习近平主席夫人彭丽媛的文化外交，润物无声”，无非说的是领导人配偶的一些活动，但官媒专门开列标题强调，可见彭丽媛的权势越来越大。

人民日报只字不提，G20还发生了让习近平不高兴的事。加拿大总理特鲁多利用开会空隙，直接找到习近平，针对中国对加拿大的“干预”，提出严重关切，同时提及俄罗斯侵乌战争，加拿大总理办公室随后向记者简要通报，习近平第二天见了特鲁多很不高兴，习近平情绪明显有些激动，他对特鲁多说，他不该把私下谈话泄漏给媒体，“这不合适啊”，“而且我们也不是那样进行的。”翻译完这句话，习近平又说：“如果有诚心，咱们就应互相尊重的态度来进行很好的沟通。”未等翻译说完，习接着说：“否则，这个结果就不好说了。”

特鲁多解释，“在加拿大，我们相信自由、公开和坦诚的对话……”。习近平转身说了句“创造条件，创造条件”走了，还留下一个余音“太天真!” 国际舆论评论习近平的做法失态，加拿大媒体更是批评习近平像教师爷教训学生，有评论甚至指，中加关系进入冰川时代。

中国一号领导人的发言，尤其在国际场合的说话都是管控的，习近平那天的表现，让外界看到了这位神秘的中国领导人的另外一面。

习近平训斥特鲁多的画面疯传全球，习被指失态。中国方面随即启动审查机制，不但删除影片，连带有特鲁多、创造条件，乃至于中国网友对特鲁多的暱称“小土豆”、Potato等词的网文也被删除。

这件事不提也罢，党媒却点到了让西方领导人长长地出了一口气的G20声明：“16日下午，巴厘岛峰会宣言出炉，令很多人深感意外和惊喜。”

G20声明让西方也感到意外和惊喜，惊喜什么，就是领导人通过这份闭幕宣言，“以最强烈措辞”谴责俄罗斯侵乌，并要求其无条件从被占乌克兰领土上撤军。这份声明有些措辞当然也留有余地，比如使用了“大多数成员强烈谴责乌克兰的战争”，再比如“对局势和制裁有其他看法和不同评估。”

中国曾经在联合国安理会谴责俄罗斯侵乌决议案上弃权，这次G20峰会，中国没有进一步表明立场，在西方看来，取得上述成果颇为难得。德国总理朔尔茨认为g20声明用非常明确的语言谴责俄罗斯侵乌，非常好。

而G20研究组织创始人、政治学教授约翰.柯顿则认为点明俄罗斯实施的是秦略行为的这份宣言取得了“重大突破”，“这意味着，俄罗斯对G20所说所做，失去了任何否决权；还意味着中国已经抛弃了俄罗斯，不仅不再有什么不设上限的友谊，而且根本就没有友谊。”

G20峰会闭幕后，中国官方媒体新华社发布稿件，提到“峰会通过了《二十国集团领导人巴厘岛峰会宣言》”，但未提及宣言中的任何内容。

人民日报“习近平主席的G20时间 行大道的中国”发表一天后，新华社发表了“明时代之大势，行天下之大道”，题目近似，说的也是同一件事，但省掉了诸如习近平讲话拜登倾听且低头做记录之类的“花絮”，难道新华社也觉得人民日报吹得有点过分了？

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