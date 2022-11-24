华日：中国在巴基斯坦投资百亿 但务工人员却频频遇袭

今年4月，一位有两个孩子的巴基斯坦母亲在卡拉奇大学(Karachi University)中国语言文化学院门外自爆，一辆小巴被烧成灰烬，三名中国教师和一名巴基斯坦司机丧生。华尔街日报今天报道称，针对在亚洲和非洲工作的中国公民的攻击事件越来越多，上述袭击正是其中之一。此次事件表明，中国在向发展中国家投入资金以扩大其影响力的过程中面临日益加大的挑战。

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据华尔街日报署名Saeed Shah / Chun Han Wong今天报道称，中国政府的“一带一路”投资战略在其试图扩大影响力的发展中国家遇阻。今年4月，一名自杀式炸弹袭击者在卡拉奇杀害了三名中国老师。俾路支解放军(Baloch Liberation Army)声称对该袭击事件负责。俾路支解放军是巴基斯坦最西端俾路支省一个袭击致死人数最多的分离主义组织。

据该报道，俾路支解放军是世俗反叛武装组织，他们说俾路支省的自然资源正在被巴基斯坦其他省份开采，他们经常把巴基斯坦军方视为攻击对象。巴基斯坦塔利班的圣战分子也曾袭击过当地的中国公民。巴基斯坦的许多叛乱分子认为北京方面正在与他们对抗的巴基斯坦政府携手合作。据俾路支解放军在卡拉奇大学袭击事件发生后发布的一段视频中警告说，“习主席，你还有时间退出。”

去年，在巴基斯坦北部，武装分子驾驶一辆装满炸药的汽车撞向一辆载有中国建筑工人的通勤巴士，当时这些工人正被送往一个大坝工地，他们在那里建造大坝。遭遇袭击后，这辆巴士滚落山坡被炸毁，九名中国人和四名巴基斯坦人丧生。本月，巴基斯坦政府表示，两名属于巴基斯坦塔利班（一个与基地组织关系密切的组织）的男子参与了那次袭击事件，被判处死刑。该组织尚未声称对该袭击事件负责。

巴基斯坦安全官员说，巴基斯坦塔利班在2021年还试图暗杀中国大使，在大使乘坐的汽车距离抵达下榻的酒店只有大约两分钟车程时，酒店发生了爆炸。

在卡拉奇，俾路支武装分子袭击了中国领事馆和中国投资者拥有控股权益的证券交易所。

华尔街日报称，本月，巴基斯坦总理谢里夫(Shehbaz Sharif)自4月上任以来首次访华。习近平和谢里夫都对中巴伙伴关系作出承诺。据来自中国外交部的信息，习近平表示，中方始终从战略高度和长远角度看待中巴关系，始终将巴基斯坦置于周边外交的优先方向。习近平还对在巴中国人的安全问题表达关切。巴基斯坦官员称，巴方告诉中方，可能进口装甲车以提供保护，还将针对一些中国项目加强安保。

据该报道，在4月份卡拉奇大学门口的袭击事件发生后，北京方面试图将中国的私营安全承包商引入巴基斯坦。据巴基斯坦官员称，伊斯兰堡方面未予同意。巴基斯坦政府安排3万名本国士兵保护中国人。

该报道说，中国是发展中国家最大的贷款国，主要通过中国领导人习近平的“一带一路”基础设施项目放款。中国一直努力将自己描绘成一个通过贷款提供帮助的善意的合作伙伴，力图与西方大国划清界限。然而，随着其全球影响力不断扩大，中国也要不断应对在全球各地展示权力的后果，包括腐败、当地怨恨情绪、政治不稳定和暴力事件。对于发展中国家来说，中国可能提供了快速建设大型基础设施的最佳机会。

西方批评中国在追求不平等的贷款安排，使发展中国家陷入沉重的债务负担，而未必能给当地经济带来预期的好处。不过，中国政府也面临着重大风险，从违约到可能危及中国在借款国的人员和资产安全的政治动荡等。

据该报道，在中国进行投资的几个国家，中国企业和工人已经成为首选的攻击目标。中国人被认为比大多数当地人更富有，在某些情况下，他们被认为从中国政府的投资所创造的经济利益和就业机会中获得了太多的好处。

该报道说，根据总部设在北京的中国对外承包工程商会的数据，2021年年底，中国在亚洲和非洲地区各类劳务人员分别为44.00万人和9.35万人。华盛顿智库Oxus Society统计了2018年至2021年年中期间在中亚发生的约160起民间骚乱事件，在这些事件中，中国是关键问题。

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