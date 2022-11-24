台湾地方选举充满”看不见“的硝烟

台湾/九合一

台湾总统蔡英文周四将本周末的地方选举视为对她领导权的公投，称投票给她所在政党的候选人就是投票给她，她承诺“照顾好”台湾，并确保与中国和平。台湾反对党有人则提督选口号称，”投票民进党，青年上战场。“国民党籍前总统马英九今天催票说，投票支持民进党可能带来战争，支持国民党将确保和平。

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据路透社今天报道称，台湾总统蔡英文将九合一地方选举视为对她领导权的公投。蔡英文的第二个任期将于2024年届满，因任期限制无法连任总统。

蔡英文在一则视频信息中说，投票给民进党（DPP）候选人就相当于是投票给她。她说：“如果你还没有决定投哪个市县长候选人，那么我请你把这一票投给我，投给我推荐的候选人。”蔡英文说，“感谢你上次选择蔡英文，我相信我能照顾好台湾。”蔡英文称， “对于台湾在国际上站稳脚跟，我非常认真负责，致力于维护台海两岸的和平与稳定。”

路透社说，台湾这次选举是在中国共产党第 20 次全国代表大会结束一个月后举行的，习近平获得了前所未有的中共第三个总书记任期。台湾总统蔡英文在她的促票活动中一再对此强调。

8月，中国在台湾附近进行了军事演习，以表达对时任美国众议院议长南希·佩洛西访问台北的愤怒。

台湾的主要反对党国民党 (KMT) 传统上倾向于与中国保持密切联系，并在 2018 年的最后一次地方选举中击败了民进党，国民党表示也致力于保护台湾的民主和自由。但国民党批评民进党与中国过度对抗。

仍然是国民党高级成员的台湾前总统马英九今天周四在他的 Facebook 页面上写道，投票支持民进党可能带来战争，支持国民党将确保和平。马英九干脆说，应“选择和平，拒绝战争！”

路透社说，蔡英文多次提出在平等和尊重的基础上与北京对话，但遭到拒绝。

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