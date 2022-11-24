学者吴国光认为习家军全面掌权也会快速分化

中共二十大之后

中共二十大后，习家军全面掌权已是不争的事实。美国斯坦福大学中国经济与制度研究中心高级研究员吴国光据此分析，习家军将快速分化并形成新的党内派系。

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根据中央社报道，吴国光出席台湾清华大学当代中国研究中心的线上座谈会主讲时指出，习家军是与习近平在生活当中各种不同关联者组成的队伍，包含来自红二代的家庭关联、陕西下乡、福建、浙江、上海等旧部。习家军的队伍十分壮大，但一个壮大的队伍将会分化。

吴国光认为，随着习近平把江泽民和胡锦涛的派系，基本上从政坛赶尽杀绝和彻底边缘化后，习家军内部会出现高度分化、看到彭丽媛的影响力不断扩展，陈希的影响力也相当明显，李强进入国务院后，也会组建一批能够帮他做事的人马。

吴国光以未来的国务院为例分析，李强来自浙江，何立峰来自福建，丁薛祥来自上海，三人互不相干，各自有对习的单独管道与连续，也各有自身的队伍与人马。

习家军的分化是中共总书记习近平所愿意看到的分化，因为他需要内部互相有所制衡，习近平不会愿意看到国务院都是李强的人马，他想维持最终裁判者，让他们互相监督，向他报告。

吴国光判断，未来五年，中国高层会加快年轻化，习家军各派会争相拉拔自己的人马，习之下的新的派系会迅速崛起。

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