富士康在台湾道歉 大陆传抗议者永不被“大企”录用

中国/富士康/急招复员军人/示威

在中国郑州开厂挣钱的台湾企业富士康，今天在台北对中国郑州工厂发生的抗议事件道歉。该抗议事件曾引发激烈的警民对峙。富士康称因为电脑信息失误引发不满抗议。消息传中国当局对在富士康抗议生气，下令各企永不录用示威者。

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据法新社今天报道称，台湾富士康今天周四就位于中国中部的郑州生产iPhone的富士康工厂的工资问题道歉，该富士康工厂正处于严格的清零疫情措施之下，并爆发了暴力抗议活动。

据富士康在台北的总部道歉说，"我们的团队调查了事件，发现出现一个技术错误。" 该份声明说，"我们对计算机系统的输入错误表示歉意，并保证实际工资赔偿额与商定的相同。"

富士康近期成为媒体报道聚焦。因该工厂多次传出疫情，并陷入清零禁封，成千上万工人多次连夜逃离工厂四散震动社会。富士康在当地当局帮助下，紧锣密鼓四处招聘工人，包括动员退伍军人，赶工生产苹果新型手机。富士康对刚刚发生的抗议示威，采取履行合约，并加付赔偿工资。

据自由时报今天报道称，苹果（Apple）主要供应商富士康的郑州厂，已选择对新招聘员工支付 1 万元人民币，平息工人与警方的冲突。有员工在推特爆料，这些参与抗议的离职者，将遭中国政府列入黑名单，所有大型电子企业永不录用，恐面临“无工可打”的窘境。

该报道引述《金融时报》消息，富士康管理层于周三晚上向工人提出了支付计划，恳请员工返回宿舍，有助平息紧张局势。这笔款项旨在支付工人的隔离费、交通费等，那些接受这笔款项的人将在递交辞呈时收到 8000 人民币，并在上车回家后收到剩余的 2000 人民币。

富士康今日也声明，我们的团队一直在调查此事，发现在入职过程中出现了技术性错误。对于电脑系统的输入错误，我们深表歉意，并保证实际薪酬一定和官方招聘海报一致。

消息称，中国媒体对富士康的冲突事件进行了审查，当地社交媒体平台删除相关照片和影片。不过，许多中国网友翻墙将相关讯息上传到推特，还爆料闹事离职者有可能成为黑名单，难以进入所有大型电子企业，面临永不录用、无工可打的情况。

自由时报称，对此，推特网友认为，“秋后算帐，就这点本事”、“笑死、各家厂都招不到人，还搞所谓黑名单”、“无工可打，就是不安定因素了，麻烦的还是政府”、“我还不相信会去非洲招人来，人家那边脾气可不会更好”。

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