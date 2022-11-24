欧盟理事会主席欲访中国 何为主题双方均未说

中国/欧盟/欧盟理事会主席访华

欧洲理事会主席查尔斯-米歇尔今天宣布，他将于12月1日前往北京，与中国国家主席习近平会面，讨论全球挑战以及共同关心的问题。欧盟寻求制定对华关系新立场之际，米歇尔访华引发关注。

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欧盟理事会主席查尔斯-米歇尔今天在推特上预告将于12月1日前往中国与习近平举行会谈。法新社称，这次访华的背景，让人联想欧洲正在激烈讨论如何对中国进行定位，并在华盛顿和北京之间日益紧张的关系中找到自己的路线。

据法新社分析，查尔斯-米歇尔一方面要对付像德国这样在中国有重要经济利益的国家，另一方面还要对付像立陶宛这样的其他成员国，立陶宛等国因与被中国视为中国领土一部分的台湾建立合作联系而引起北京的愤怒。

据欧洲理事会在一份声明中说："在紧张的地缘政治和经济环境下，这次访问是欧盟和中国进行对话的一个及时机会。

此前11月12日在金边，在习近平会见美国总统拜登的G20峰会前几天，查尔斯-米歇尔曾呼吁北京说服俄罗斯在乌克兰尊重国际法。米歇尔当时告诉法新社说，“我们鼓励中国当局使用他们所拥有的一切手段来说服俄罗斯尊重国际公认的边界，尊重乌克兰的主权。”

然而，本月，在一个说明布鲁塞尔和北京之间紧张关系的事件中，据几位欧洲外交官说，查尔斯-米歇尔原定在上海一个贸易展览会开幕式上发表的演讲被取消，因为中国当局想对部分内容进行审查。有消息说，米歇尔在讲话中有引起中国不高兴的内容。一位外交官说，中国当局希望审查演讲中所有关于乌克兰战争的内容。这在中国是一个敏感话题，中国官方声称是中立的，但仍然是俄罗斯的一个主要战略盟友。

自从因指控中国新疆地区侵犯人权而对双方实施制裁以来，中国和欧盟的关系已经恶化。

根据2019年通过的定位说法，欧盟认为中国是 "伙伴、经济竞争者和体制对手"。

法新社说，中欧贸易关系仍然强劲，尤其是德国。德国总理奥拉夫-朔尔茨是10月底新冠病毒疫情大流行开始以来第一位访问中国的七国集团领导人。

据该报道，北京没有立即对宣布查尔斯-米歇尔下周访华的消息发表评论。中国外交部一位女发言人回应提问时仅说，"中国将在适当的时候提供信息。"

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