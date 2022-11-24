欧盟理事会主席米歇尔将访北京 乌克兰战争及台湾为重点议题

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欧洲理事会主席米歇尔周四宣布，他将于12月1日赴北京与中国国家主席习近平举行会谈。法新社称，目前欧盟正在寻求这个俄罗斯"盟友"的支持以确保结束乌克兰战争。欧洲官员表示，此行重点议题包括俄罗斯入侵乌克兰对世界构成的威胁，以及中国对台湾的威胁。

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法新社援引欧洲消息人士称，代表欧盟各国领导人的欧盟理事会（European Council）主席米歇尔几个月来一直尝试安排与习近平会谈，上周20国集团峰会终于确定日期。

米歇尔周四推文宣布访问行程时表示："我们将讨论全球挑战，以及攸关共同利益的主题。"

一位没有透露姓名的欧盟官员表示，欧盟领导人授权米歇尔与中国领导人进行会谈。除习近平外，欧洲理事会主席米歇尔还将会见中国总理李克强和人大委员长吴邦国。

双方讨论的议题包括：由俄罗斯发起的乌克兰战争以及围绕台湾的紧张局势。

上述官员表示，对欧洲而言，至关重要的是，中国不向俄罗斯提供武器以及中国不帮助莫斯科规避西方的经济制裁。他表示， “关键在于，规则是国际秩序的基础"，他说， "我们希望向中国传达的是，我们需要一个让联合国处于中心的世界，而俄罗斯的侵略、台湾可能发生冲突都是真正的危险。"

关于经济方面，这名官员表示，米歇尔将试图寻求减少欧盟对中国的贸易逆差，他表示，欧盟每天对中国的贸易逆差达到7亿欧元，官员表示， “这个贸易逆差是巨大的，必须找到一种方法来重新平衡贸易”。

法新社称，在中美关系日趋紧张之际，米歇尔此次中国之行也面临欧洲内部面对中国持何种立场发生分歧。米歇尔一方面要考虑在中国拥有重要经济利益的德国这样的国家，另一方面也要顾及立陶宛等其他成员国，立陶宛因与台湾建立联系而激怒了北京。

另据中央社援引英国《金融时报》报导，米歇尔在20国峰会上表明，欧盟与中国的关系需要"再平衡"，但"互相倾听、彼此更了解都相当重要"。他在10月欧盟领导人会议后曾说，人权、气候变迁、经济关系和全球卫生议题都可能是与中国会谈的主题。

报导也提到，这次米歇尔出访中国，极有可能强调"欧洲各国针对如何与中国合作的意见存在分歧"。米歇尔和习近平4月曾透过视讯通话，此行将是2018年以来，欧洲理事会主席首度和中国国家主席见面。

近年来，由于中国拒绝谴责俄罗斯入侵乌克兰、对台湾态度强硬、镇压香港民主，与西方国家的关系日趋紧张。米歇尔这次就是在这样敏感的背景下，带着10月份与欧洲各国领导人讨论结果赴会。

欧盟外交政策负责人博雷利17日曾说，欧盟应该将中国视为竞争者多一点，并减少对中国经济的依赖，22日却说，欧盟不会跟随美国对中政策，强调"美国是我们最重要盟友，但在某些情况下，我们对中国的立场或作为未必相同"。

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