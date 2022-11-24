美国沙特关系紧张 中国向阿拉伯国家迅速靠近

中国-阿拉伯国家峰会

资料照片：2018年7月10日，科威特的执政埃米尔谢赫-萨巴赫-艾哈迈德-萨巴赫和中国国家主席习近平在北京出席中国-阿拉伯国家合作论坛第八届部长级会议的开幕会议。首届中国-阿拉伯国家峰会将于2022年12月初召开。

中国与阿拉伯国家首届峰会将于12月初开幕，中国驻迪拜领事馆宣布这一消息时称，此峰会旨在“强化”中国与阿拉伯国家的关系。

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中国宣布与阿拉伯国家召开峰会引起关注。近年来，北京采取各种方式，特别是在经济领域强化了与阿拉伯国家、尤其是与能源富有的海湾国家的关系。然而，海湾国家同样也是中国的强大对头---美国的战略合作伙伴国。

位于阿拉伯联合酋长国第一大城市迪拜的中国领事馆宣布，第一届中国暨阿拉伯国家峰会将于12月初召开。中领馆星期二在其官方网站补充说，“这是一个重大事件，也是强化中阿双边关系迈出的重要一步。”

中国领事馆称，阿拉伯国家与中国的关系“已进入快速发展阶段。”

与此同时，与中东地区渊源深厚的美国，却与该地区最重要的合作伙伴沙特阿拉伯关系紧张，主要原因有两点：一个是美国指责沙特王国严重违反人权；另一个是利雅得拒绝增产石油以限制油价飞涨。

十月底， 沙特外交大臣费萨尔宣布，中国国家主席习近平将于近期访问沙特，沙特是全球第一大石油输出国。中国外长王毅10月27日称，中国将沙特置于“外交全局的优先位置”。

今年一月份，中国接待了来访的海湾国家多个外长，中国是全球第一大原油进口国。

星期一，卡塔尔宣布，与中国达成一项为期27年的液化天然气(LNG)供应协议，卡塔尔称这是在乌克兰战争引发的全球能源危机中，该国所签订的有史以来 "最长的合同期限"。这个海湾酋长国称，它还没有与欧盟达成类似的协议。

2014年，中国国家主席习近平承诺，到2023年，中国将与海湾国家的贸易额增加一倍以上。

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