英国外委会传可望下周访台

英国/台湾/外交

英国国会外交委员会原定今年2月访问台湾，但受疫情、首相改选等诸多因素影响数次延期，随后陆续有消息指出，访团预计11或12月成行。近日传出，外委会可望下周抵台访问。

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中央社报道，根据公开资料，英国外委会上一次访台是在2006年、前总统陈水扁在任期间。

不过，美国众议院议长佩洛西今年8月访问台湾后，北京屡藉故在外交、军事领域对台湾施压，升高区域情势冲突；佩洛西访台期间，中国驻英大使馆曾罕见召开记者会，大使郑泽光警告如果议员访台，"将给中英关系带来严重后果"。

另一方面，英国国会近来基于国家安全等理由，对北京的立场日益强硬。外委会是否将按计划在今年内访台，以及访台行将如何牵动台英与英中关系，备受瞩目。

消息称，10月12日当选的新任外委会主席克恩斯（Alicia Kearns）8月曾以外委会召集人身份接受中央社专访。她当时说，外委会"无疑问"年稍晚会访问台湾，北京对佩洛西访台的激烈反应未影响访台计划。

克恩斯并说，她看不出有任何理由必须取消访台，除非"台湾方面请我们这么做"

数名英方消息人士近日告诉中央社，外委会可望于本月底访台，期间将晋见总统蔡英文。关注英中关系的电子报"北京到英国"（Beijing to Britain）推文表示，外委会将于下周访台。

中央社报道，英国国会外委会新任主席克恩斯是极少数致力推动跳脱英中关系框架，探索、推进台英关系的英国议员之一。尽管被视为"对中鹰派"并以此自豪，她主张"挺台不该仅是为了抗中"，台英关系本身就是值得专注讨论的课题。

今年2月，克恩斯在国会下议院发起题为"英国与台湾的友谊及合作的辩论，是下议院院会议场（主议场）首次有以台湾为主题的辩论举行。

克恩斯并率先倡议透过引进更多来自台湾的华语教学资源，降低英国对"孔子学院"等受北京控制机构的依赖。在8月的专访中，她告诉中央社，十分期待能在访台期间探讨英国与台湾签订贸易协议的可能性，并借鉴台湾如何应对发自中国，且手段涵盖经贸、资讯、网络等领域的挑战。

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