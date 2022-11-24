英国政府下令敏感建筑停用中企制监控镜头

英国/中国/安全

英国政府周四(11月24日）以安全风险为由下令，禁止在政府敏感建筑中安装与中国制造的监控摄像头。

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法新社报道，英国政府这一决定是出于安全原因，对中国及其公司表现出更强硬立场的背景下宣布的。 上周，英国政府命令一家英资公司出售其在英国领先的半导体制造商的股份。

据公民自由组织 Big Brother Watch 称，大多数英国公共机构使用中国公司海康威视或大华制造的闭路电视摄像机。

今年7月，67名国会议员和上院议员敦促伦敦禁止销售和使用这两家公司生产的监控设备，据称其中一些设备"协助"侵犯新疆维吾尔族少数民族的人权。

英国政府的新命令并未彻底封杀两家公司，但针对依中国法律必须与北京安全单位分享情报的企业，英国政府不鼓励在境内使用其制造的"视频监控系统"。

领据包括路透社在内的英国媒体称，内阁办公室部长陶敦（Oliver Dowden）24日以书面声明方式告诉国会，审查关于在政府部门安装视觉监控系统、目前及未来可能的安全风险后，政府作出这一决定，即要求辖下部门禁止在敏感地点安装由中国公司制造的监控镜头。

陶敦称："审查得出的结论是，鉴于对英国的威胁，以及这些系统的能力和互通性日益提高，（我们）需要额外的控制（措施）"，"因此已指示各部门停止把这样的设备配置到敏感地点，这些设备是由受中国国家情报法约束的公司生产"。

在这一消息宣布前，英国国防基础设施组织（Defence Infrastructure Organisation）的安全服务小组（Security Services Group）称，在中国的公司必须遵守中国国家情报法，这项法律要求企业与北京的情报部门合作，因此不应再使用它们。

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