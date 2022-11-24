谁会为推特毁灭而欣喜

推特与世界

亿万富翁马斯克接手全球社交网络推特后，解雇了一半原班人马，另有数百人夺门而出，推特陷入颠簸动荡，加之新老板变幻莫测的性格，令人担心这一享有盛名的全球性社交网络还能持续多久？

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多日来，急诊医生、泌尿科医生 ，流行病学家等等，不断地从推特发出信息，告诉他们的客户万一推特运转失灵，去到什么样的平台上跟他们联系。自从新冠大流行后，众多医学专家把推特当作了解信息、分享成果、通报公共卫生消息以及与同行培植关系的不可离手的跨越时空的工具

推特更是新闻记者必不可少的平台，在不到15年的时间里，推特已经彻底改变了记者的工作。从积极的方面看，新闻人可从中获得众多的消息来源和信息，但从消极的方面看，对现实的看法也有可能被扭曲，有可能被锁在泡沫中。

马斯克买下推特后，前景不明，研究新闻的英国专家纽曼(Newman)对法新社表示，“许多记者恐怕难以舍弃，因为这是他们工作的一个重要部分。” 推特引入的变革之一是使记者更容易与信息来源直接接触，包括专家和政治家。另一场革命性变化是，媒体已经不再是第一个向公众披露事件的人，他们经常被目睹突发事件的推特用户打败。

纽曼先生强调说："这大大改变了记者的角色，他们更多的精力用在了解首先出现在推特的信息的背景和核实信息上"。同样，机构、政治家和名人也经常通过推特进行交流，对其进行关注是非常必要的。

巴特勒大学的媒体研究员斯蒂芬-巴纳德（Stephen Barnard）告诉法新社，在个人层面上，推特让一些记者 "建立了自己的品牌，甚至超越了他们的雇主"。

然而，在早期的兴奋之后，批评者的声音已经响起。《纽约时报》专栏作家法哈德-曼朱在2019年的一篇文章中声称："推特正在摧毁美国新闻业"，他批评说，“其运作模式鼓励即时争议和泄私愤，丝毫不后退一步。”

另一个反复出现的批评是，在推特上，上层阶级和政治活动人士的代表人数过多，他们提供的愿景并非大多数人的愿景。美国《哥伦比亚新闻评论》杂志的数字媒体专家马修.英格拉姆（Mathew Ingram）告诉法新社，其风险在于，使记者与现实隔绝。"专注于推特往往会扭曲人们，包括记者，看待世界的方式。"它给人的印象是某些行为和观点比实际情况更普遍。推特的最后一个负面因素是，"它使记者面临前所未有的大量错误信息和骚扰"。

假如失去了推特，对政治反对派和活动人士则是一个最大的坏消息。从阿拉伯之春到伊朗群起抗议，以及这中间发生的“我也是”等运动，推特已经成为人权活动家和政治反对派的一个重要的全球平台，如果这个蓝鸟消失，他们有可能失去一个宝贵的动员工具。

其他平台也存在，但捍卫言论自由组织“第19条”的研究员Mahsa Alimardani告诉法新社，推特 "显然在让媒体和领导人关注世界上发生的事情方面非常有影响力。从这个意义上说，这是一个独一无二的、非常特殊的平台。

在伊朗，在没有外国记者和独立记者可以报道正在发生的事件的情况下，这是唯一真正接触到声音和事件的途径。

在最近几天，人们通过推特等途径即时传播了世界最大的苹果手机组装厂中国郑州富士康工人的抗议图片。

在过去，推特已经成为许多民众起义的传声筒和全球动员的中继站：阿拉伯之春、香港的民主运动、叙利亚的内战、伊朗的抗议等等，往往通过推特显示出世界上的专制政权所进行的镇压的粗暴现实。

专家指出，推特保留了这么多不同运动和历史事件的档案。这些年来，有很多活动家都转向了推特。失去所有这些档案将是一个巨大的损失，因为它是历史的记录。

推特的独特不仅仅在于用户的多寡，推特在6月底有大约2.37亿的每日用户，远远少于脸书（19.8亿）、抖音（超过10亿）或Snapchat（3.63亿）。但是它作为一个全球公共广场，真实和虚假的信息、见证、目击和其他不同程度的故事被公开分享， 它已经成为许多媒体、公司和名人的一个重要场所，他们有时满足于这种单一的沟通渠道。

它还被世界各地的活动家和政治反对派广泛使用，以引起国家和国际对各种事件的关注。特别是，推特在促进社会现象方面发挥了关键作用，如谴责性暴力的#Metoo(我也是)，或谴责警察对美国非裔美国人的暴力行为的#Blacklivesmatter(黑人的命也是命)。

专门研究网络活动和监控的独立研究员马库斯-米歇尔森（Marcus Michaelsen）告诉法新社：“推特的功能使我们能够为抗议运动赋予身份，通过分享备忘录和标签创造共同的感觉。"这种身份可以超越国界，在外国媒体上迅速传播，吸引全球关注，这是最令统治者不安的事情。

专家指出，活动人士可以通过推特很容易地接触到 "记者或政治领导人，比在Instagram等其他网络上更直接"。

作家伊德和他的合著者亚历克斯-农斯在一本书的序言中写到。"推特 已经成为一个报道事件的地方。(......)许多推特用户将自己视为'公民记者'，主动报道事件，通常提供具体的信息以及视频和图像流。"

然而，自从被异想天开的亿万富翁马斯克接管后，“蓝鸟“陷入了严重的不稳定状态，甚至面临灭绝的威胁，这让许多花了数年时间才建立起受众的用户感到非常懊恼。

华盛顿中东研究所智库研究员查尔斯-李斯特上周在推特上说："很难描述推特在过去十年中获得的价值。(......)不言而喻，当马斯克带领推特走向毁灭时，唯一高兴的是世界上最残暴的独裁者和战争罪犯。15年来第一次，他们将免于受到世界上最强大的实时全球监控工具的注视“。

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