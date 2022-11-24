郑州富士康补钱平息抗议 工人拿了钱仍蜂拥离厂回家

中国/富士康

郑州富士康发放每人人民币1万元的离职补贴后，22日深夜起爆发的大规模新进劳工抗争已告平息。社群讯息显示，这波招入近10万新劳工大多选择领钱走人，今天厂区再现庞大的离职返乡潮。

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据中央社今天报道称，郑州富士康22日深夜爆发新进劳工抗争，其后越演越烈，上万劳工与警方爆发激烈肢体冲突，多人受伤，甚至传出有10几人死亡。中国官方迄今保持缄默，严密封锁网络消息。这波抗争持续到昨天深夜，富士康出面承诺发放欲离职返乡员工每人人民币1万元后，抗争人潮才逐渐散去，今天恢复平静。

据中国媒体消息说，郑州富士康24日出现庞大离职返乡潮，厂区大道挤满已办理离职的劳工，他们先做核酸检测，然后排队上车。富士康方面安排巴士把他们直接送到车站、高铁站以及机场。

大批离职劳工急着今天走，主要原因是郑州市25日凌晨起将实施为期5天的“流动性管理”，今天不走也不知道何时才能返乡。有劳工在快手直播表示，他们园区大约有2万人选择留下来上班，有3万人决定离开；还有劳工表示，几乎全部都报备离职返乡，应该也不会有人留了，“闹成这样没有人敢留”。

据中央社说，郑州富士康10月底因疫情爆发大批员工离职返乡潮后，祭出月入逾1万元的高薪招募时薪工，在当地政府全力动员下，求职者从中国各地涌来，原本10万名额即将达标，却因为出现补贴政策说明的技术错误引发误解，加上食宿、防疫安排不周，造成新进劳工群起抗争。

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