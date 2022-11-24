酸世界杯无国足 中国球迷罕见称赞日本队

卡塔尔/世界杯足球赛/中国

卡塔尔世界杯足球赛影响波及中国。来自亚洲的沙特队及日本队先后在世足赛爆冷击败传统强队阿根廷及德国，连存在反日情绪的中国民众也纷纷称赞日本队的表现，并反讥中国国足。中国官媒也以评论表达对日本队的肯定。

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据中央社署名邱国强今天引述消息报道称，本届世界杯足球赛开幕后，沙特阿拉伯队22日先以2比1击败南美劲旅阿根廷队，成为世足赛史上最大冷门比赛之一；23日，日本队以2比1逆转击败曾4度夺下世足赛冠军的德国队，也出乎全球多数人预料。看在“德粉”一向众多的中国球迷眼中，更是不可置信。

特别是两场球赛巧合地出现相同的比数，不但成为全球话题，也使得亚洲球队声势看涨，更让为数众多的中国足球迷惊讶。特别是日本队23日晚间逆转击败德国队，更在中国网络的热搜词排行榜上名列前茅，各路球评及网友们更对日本队的球技及日本足球的发展，展开热烈讨论。部分中国官媒的体育专栏，也对沙特队及日本队的表现品头论足，特别对日本队23日的获胜普遍给予肯定。其中，澎湃新闻23日深夜以“谁说亚洲人踢不好足球”为题发表的评论，成为颇具代表性的文章。

据该文直指，中国球迷观赛时的心情是极其矛盾的：一方面为日本队的胜利、尤其是亚洲足球在世界杯赛场上取得的突破感到高兴，另一方面也为中国队未来在亚洲的前景“感到深深的担忧”。除了祝贺沙特队及日本队，也期待即将出场的韩国队。更希望有朝一日中国队也能再次站在世界杯赛场上，为广大中国球迷带来惊喜。

2018年世足赛，日本队被比利时队2比3反超落败无队晋级8强后，日本NHK用1年的时间制作节目剖析“关键14秒”的输球原因，也成为中国媒体评论及网友热议话题。内容指出，日本队“知耻近乎勇”敢于检讨，甚至邀请对手比利时队球员上节目畅谈，都值得中国国足借镜。

据中央社说，在中国足球迷中，向来有一股庞大的“德粉”势力。但23日晚间的德日大战，尽管一些中国网友仍用“小日本”、“鬼子”、“小日子”等惯语称呼日本队，但除了批评德国队攻防均不佳外，也一致惊呼日本队能反败为胜的优异表现。

在中国网友的热议中，有人戏称“轴心国起内哄了，就差意大利了”；有人直言，虽然不喜欢“小日本”，但他们能把德国队打得团团转，“看得叹气但还是该肯定”；也有人说，日本队在场上明显跑不过德国队，却硬是能破门得分，了不起；还有人说，日本肯花1年工夫研究自己怎么败的，光这点就值得尊敬。

该报道称，表现一向不被民众接受的中国国足，也再躺枪成为网友揶揄嘲讽的对象。有人直指，1980、90年代的中国国足还能压着打日本，才一代人的工夫就被日本甩得老远；有人则说，中国花在国足上的钱不比日本少，怎么“花费和名次成正比了”？也有人说，堂堂中国国足能败给足球小国，堂堂中超球队（指北京国安队）能败给县城小队，中国国足“除了出线，还有什么办不到的”？

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