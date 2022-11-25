台湾九合一地方选举今天投票 选前之夜多名候选人举行造势晚会

台湾/选举/政治

2022年台湾地方性选举将在今天(26日)投票。选前之夜焦点落在六都市长选战，台北、新北和高雄等地都各党候选人举行造势晚会，最后冲刺争取选民支持。选举结果也将在晚间陆续揭晓。

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中央社报道，民进党台北市长候选人陈时中周五晚举行"为台北挺身而出"选前之夜活动，陈时中冒雨登台争取支持，总统蔡英文也呼吁选民一起改变台北，集中选票支持陈时中，"台北赢，台湾就赢"。

冒雨登场的陈时中致词时表示，台北人是自由的，但过去24年给了国民党、台北市长柯文哲机会，却带给市民失望，让民进党来做，台北真的可以不一样，给全新的市政团队机会，不要让旧势力班师回朝，相信自由的台北市民会做出有智慧的判断。

压轴登场的蔡英文表示，台湾面临疫情挑战，还好有陈时中带领指挥中心一起稳住疫情、稳健发展经济，台湾没有被打倒，她呼吁支持者一起改变台北，为台北挺身而出，集中选票支持陈时中，支持蔡英文、票就投给陈时中。

蔡英文最后呼吁，"大家明天风雨无阻去投票，台北赢，台湾就赢"。

陈时中的竞选对手、国民党台北市长候选人蒋万安周五在选前之夜表示，永远捍卫台湾自由民主跟中华民国存在，永远倾听市民、推动改革、拥抱台北，"我准备好了"。

至于在新北市，民进党的市长候选人林佳龙和国民党的侯友宜，都选举在板桥举行造势晚会, 由于双方距离不远, 警方出动三百人戒备。

国民党新北市长候选人侯友宜周五晚在选前之夜表示，要以改变的力量与市民站在一起，改变的过程往前走，希望大家支持连任，让新北的改变能够继续前行。

侯友宜选前之夜周五晚在板桥第一运动场前广场举行，以"明天，以民为天"为主轴，晚会以歌手杨培安演唱、玩波浪舞互动方式呈现，主持人还带领民众玩传球游戏。现场也围绕"出来投票、让改变继续"口号，争取侯友宜连任。

九合一选战倒数，国民党内要角总动员，全台辅选。党主席朱立伦今天前往桃园、基隆、台北站台辅选，他喊话，不管明天天气多差，一定要出来投票，因為这张票可以决定台湾民主的未来。

朱立伦晚间在桃园的造势晚会上表示，大家为的是挺善良、公益、挺桃园的未来，大家手中的一票，决定台湾、桃园的未来，这一票非常重要，是要守护民主价值、下一代的未来，台湾最伟大的就是民主，民主也就是百姓做主，让百姓决定未来。

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