吴亦凡一审被判13年，因偷逃税被追缴并罚款6亿元

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11月25日，中国北京市朝阳区人民法院一审公开宣判被告人吴亦凡强奸、聚众淫乱案，对被告人吴亦凡以强奸罪判处有期徒刑十一年六个月，附加驱逐出境；以聚众淫乱罪判处有期徒刑一年十个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年，附加驱逐出境。此外，北京市税务局对吴亦凡2019年至2020年期间涉嫌偷逃税问题，宣布追缴并罚款6亿元。

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据北京法院网官方微博消息，经审理查明，被告人吴亦凡于2020年11月至12月间，在其住所先后趁三名女性醉酒后不知反抗或不能反抗之机，强行与之发生性关系；2018年7月1日，吴亦凡在其住所，伙同他人组织另外两名女性酒后进行淫乱活动。

朝阳区人民法院认为，吴亦凡的行为已构成强奸罪、聚众淫乱罪，应依法并罚。根据吴亦凡犯罪的事实、犯罪的性质、情节和危害后果，法庭遂作出上述判决。消息指，加拿大驻华大使馆官员旁听了宣判。

此外，北京市税务局经查，吴亦凡在2019年至2020年期间，采取虚构业务转换收入性质虚假申报、通过境内外多个关联企业隐匿个人收入等方式偷逃税款0.95亿元，其他少缴税款0.84亿元。北京市税务局第二稽查局依据相关法律法规规定，对他追缴税款、加收滞纳金并处罚款，共计6.00亿元。

其中，对其虚构业务转换收入性质虚假申报偷逃税款的部分处4倍罚款计3.45亿元；对其隐匿个人收入偷逃税款的部分处5倍罚款计0.42亿元。消息指，日前，北京市税务局第二稽查局已依法向吴亦凡送达税务行政处理处罚决定书。

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