在华法国企业再次呼吁简化防疫措施

中国/法国

在中国的法国商会于11月25日周五再次表示中国的动态清零政策对驻华法国企业造成了影响，呼吁中国官方落实20条优化防疫措施。

广告 继续浏览后续

在法国驻华大使馆的官方微博上转发在中国的法国商会呼吁，就是在华法国公司再次表达了对中国零疫情政策的厌倦，指出中国的动态清零政策对驻华法国企业造成了影响。

法国在华企业非常欢迎中国11月11日宣布的优化防控20条措施，因此举将大幅减少防疫对经济活动、对人民生活的负面影响。

不过在中国的法国商会指出自从11月10日宣布该措施以来，实际的执行结果并未达到驻华法国企业的预期。 商会呼吁中国政府真正落实，取消不必要和过度的限制，中国对于法国企业来讲仍然具有举足轻重的作用，仍然是法国企业、法国品牌增长和创新的重要动力。

法国商会呼吁为使法中两国贸易和双向投资得以持续和发展，透明、可预期和公平的营商环境必不可缺。

对此外交部发言人毛宁在例行记者会上表示，中国政府始终高度重视在华外资企业的服务保障工作，针对新冠疫情的影响，采取有针对性的措施帮助企业纾困解难。

法新社消息在法国驻华大使馆的官方微博上转发的这份呼吁仅在周五被准发8万5千次，跟随评论超过1万1千条。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅