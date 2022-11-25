泽连斯基：俄罗斯大规模袭击两天后 断电家庭仍超过600万户

乌克兰/俄罗斯/电力设施

乌克兰总统泽连斯基周五表示，在俄罗斯对乌克兰发动大规模袭击两天后，仍有超过600万户家庭没有电力供应。乌克兰首都基辅近半数居民家庭断电。联合国人权高专办称，俄罗斯的袭击使数百万人陷入极端困境。

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法新社报道，泽连斯基在每日讲话中表示：“今晚（周五）大部分地区和基辅继续停电。总共有超过600万户家庭停电”。周三，俄罗斯对乌克兰发起大规模轰炸，造成近1200万户家庭断电。

泽连斯基表示，首都基辅大约有60万户家庭晚上没有电力供应，而在敖德萨（南部）、利沃夫、文尼察（西部）和第聂伯罗彼得罗夫斯克（中东部）省，是电力中断影响最严重的地区。泽连斯基呼吁已恢复供电地区的民众节约用电。

另据基辅市长克里琴科周五表示，基辅三分之一的房屋已经恢复暖气供应，专家会继续恢复供应，但目前仍然有一半的用户停电。

乌克兰国家电网运营商负责人说，维修工作正在全国范围内进行，电网在最近的袭击后，已经渡过了最困难的阶段。

另据报道，北约秘书长斯托尔滕贝格周五在北约成员国外长会议召开前夕举行记者会，他说，俄罗斯导弹袭击正夺去乌克兰人的温暖，对乌克兰而言，入冬来得太可怕，而欧洲也正遭遇能源危机和物价上涨，大家都正付出代价。

另据联合国人权事务负责人周五表示，自10月以来，俄罗斯对乌克兰关键基础设施的袭击导致至少77名平民丧生，并使数百万人陷入极度困境。

沃尔克特克在一份声明中表示，“这些袭击使数百万人陷入极端困难和骇人听闻的生活条件。”他说，“总的来说，这在国际人道主义法下引发了严重的问题，需要每个被攻击的目标都具有具体和直接的军事优势。”在同一份声明中，联合国对显示乌克兰士兵处决俄罗斯战俘视频的初步分析表明，这些视频“极有可能是真实的”。

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