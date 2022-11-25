爱丽舍宫：马克龙访美前 没有与普京会谈安排

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法国总统府爱丽舍宫周五表示，法国总统马克龙在下周对美国进行国事访问之前，没有与俄罗斯总统普京会晤的安排。

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法新社报道，法国总统马克龙将于下周二晚间抵达华盛顿，对美国进行国事访问。法国总统府一位顾问周五向媒体表示， “在访问美国之前，总统没有与俄罗斯总统普京会面的安排”。他表示，马克龙与拜登的会谈同与普京的会谈并无关联。不过，总统府顾问表示，马克龙与(普京）的会谈可能很快举行，但具体日期尚未确定。

11月中旬，爱丽舍宫曾表示，马克龙将在11月15日至16日在印度尼西亚举行的G20峰会后，与普京进行电话会谈。

本周三，马克龙表示，他将在未来几天与普京进行直接接触，讨论民用核设施及扎波罗热核电厂问题。

法、俄两国元首最后一次正式会晤是在今年9月11日。

爱丽舍宫周五表示，马克龙与俄罗斯国家元首的会谈是根据"需要"进行的，而不是依据"惯例"进行。

爱丽舍宫称，马克龙希望向俄罗斯方面重申法国的要求：俄罗斯军队离开乌克兰，恢复乌克兰的主权和领土完整”。马克龙还致力于确保俄罗斯人占领的（乌克兰南部）扎波罗热核电站的安全，“这已经成为两次会谈的主要议题"。

总统府顾问表示， “俄罗斯原则上同意建立核电厂的保护区，但通过何种方式建立仍然"微妙"，还有许多工作要做，”他表示，有必要对有关各方保持压力，因为无论是俄罗斯还是乌克兰，都不能以核电厂安全作为赌注”。

关于透过谈判解决冲突，法国外交人士认为，目前俄乌双方都没有真正的谈判意愿，因为双方都有信心重新夺回战场上的优势”。

这位外交人士表示，目前，无论是俄罗斯还是乌克兰当局，双方都坚持：“现在是战争阶段，而不是谈判或外交解决的时候”，他说，“我们相信这场冲突将持续下去"。

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