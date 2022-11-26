乌鲁木齐火灾引燃上海人反专制怒火

乌鲁木齐火灾事件

2022年11月25日，中国新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市爆发民众抗议清零政策的示威活动。这是从一段视频中获得的屏幕截图。视频由路透社/通过REUTERS获得，此图片由第三方提供

新疆火灾烧死多人事件触动了上海人痛苦的心弦，社交网络推特11月26日传播的系列视频显示，26号夜晚，在中国上海乌鲁木齐路，众多民众聚集抗议，当局出动大量警察包围民众，民众甚至喊出“共产党下台! 习近平下台!”这样带有强烈政治诉求的口号。

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上海当局4月份下令封城，持续数月，当时的市委书记李强奉行习近平清零政策，给上海人造成难以想象的严重的人道灾难，李强被指责只顾“媚上”，对民众生死不闻不问，被称之为经济之都的上海财政破天荒出现赤字。不过，李强在10月份召开的中共二十大成为中共中央常委，应在明年三月接任李克强担任总理。

新疆远远没有像上海那么受到外界关注，新疆维吾尔自治区实际封控已超过三月，但是官媒极少提及，外界也很少报道。11月24日，新疆首府乌鲁木齐吉祥苑小区发生烧死10人，9人受伤的灾难后引发民愤，民众归咎于当局清零封控，导致消防车无法有效灭火，导致大楼居民无法逃生。25日，乌鲁木齐人罕见地走上街头抗议。

有网友说，乌鲁木齐居民每天只被允许下楼几个小时，不能自由出入大楼。而社交网络公布视频显示，消防车喷出的高压水无法碰洒到起火的大楼，这表明小区遭到封控，消防车无法靠近大楼；还有人怀疑，许多车主被隔离后滞留的汽车堵塞了道路。

乌鲁木齐当局25日称火灾通道并没有被锁死，“部分居民自防自救能力弱……”更加引爆民愤。26日，乌鲁木齐当局或许为了平息事件，突然宣布，全市实现社会面清零，更让民众觉得“清零”像一场儿戏，但是多少民众为此付出了生命代价。

乌鲁木齐这把火，也许不是压死骆驼的最后一根草，但是伤害了许多中国人的心，在一些大学，在一些城市，出现了部分民众和学生反清零，声援受害者的集体抗议行动。社交网络流传的视频显示，甘肃省会兰州市周六到了入夜仍有多个小区居民走上街头抗议，他们掀翻核酸检测亭，要求解封。

“李老师不是你老师”账户转出的系列视频显示，上海众多民众聚集乌鲁木齐路，面对站在街道对面的一大群警察，手举白纸，静默纪念乌鲁木齐火灾逝者，忽然，民众齐声高喊：“共产党 下台! 习近平 下台”的声音，视频显示马路对面的警察似乎并未立即阻止。

这一组视频的前后时间顺序并不十分清楚，但画面和民众发出的声音是非常的清晰，民众一齐高喊：“共产党下台! 习近平下台! ”这是迄今为止，很少在中国听到的口号。民众们还高喊：“不要核酸要自由! 要道歉 要道歉 要道歉”，“要人权! 要自由!”

视频显示，警察在逼近民众，许多民众齐声高唱中国国歌：“起来，饥寒交迫的奴隶，起来，不愿做奴隶的人们……起来!起来!起来! 我们万众一心……”警察一度围堵住了乌鲁木齐路南北入口和安福路西段，要求民众离开，民众不走，警民僵持，警察开始清场、抓人……

自由亚洲也报道说，根据网名“李老师不是你老师”的推特账号，许多中国国内民众陆续上传学校内的最新动态。在南京传媒学院，26日晚间传出有不少学生聚集、哀悼11.24乌鲁木齐大火的死难者的活动。有学生指出要“为自己的家乡发声、为火灾里失去亲人、家人的人发声，为全国所有的遇难同胞们发声”；还有人率众人高喊：“人民万岁，逝者安息。”北京中央美术学院、南京林业大学与四川电影电视学院则有学生借艺术创作、或是举牌、张贴标语，要求正常生活或鼓励民众觉醒的诉求。

网络传出的照片和视频还显示：青岛电影学院学生在校园墙上涂鸦，写出“让人民说话，不做沉默的大多数”时被学校保安带走，北京电影学院的学生们走出宿舍楼，高喊“人民万岁”。宁波工程学院学生在墙上贴出“我是中国青年不是外部势力”。

湖北美术学院学生在一张画布上写着：“如果你感到痛苦和不自由，希望你心里永远有一团不会熄灭的火，不要麻木，不要被异化……”重庆大学学生贴出：“不要封控要自由，不要文革要改革，不要谎言要尊严。”

网络照片显示，还有的大学生在贴着这两天非常流行的一句很沉痛的话：“路是通的，他们不跑”。大约是不能活活等死的意思。

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