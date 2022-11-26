乌鲁木齐火灾引燃上海人反专制怒火
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新疆火灾烧死多人事件触动了上海人痛苦的心弦，社交网络推特11月26日传播的系列视频显示，26号夜晚，在中国上海乌鲁木齐路，众多民众聚集抗议，当局出动大量警察包围民众，民众甚至喊出“共产党下台! 习近平下台!”这样带有强烈政治诉求的口号。
上海当局4月份下令封城，持续数月，当时的市委书记李强奉行习近平清零政策，给上海人造成难以想象的严重的人道灾难，李强被指责只顾“媚上”，对民众生死不闻不问，被称之为经济之都的上海财政破天荒出现赤字。不过，李强在10月份召开的中共二十大成为中共中央常委，应在明年三月接任李克强担任总理。
新疆远远没有像上海那么受到外界关注，新疆维吾尔自治区实际封控已超过三月，但是官媒极少提及，外界也很少报道。11月24日，新疆首府乌鲁木齐吉祥苑小区发生烧死10人，9人受伤的灾难后引发民愤，民众归咎于当局清零封控，导致消防车无法有效灭火，导致大楼居民无法逃生。25日，乌鲁木齐人罕见地走上街头抗议。
有网友说，乌鲁木齐居民每天只被允许下楼几个小时，不能自由出入大楼。而社交网络公布视频显示，消防车喷出的高压水无法碰洒到起火的大楼，这表明小区遭到封控，消防车无法靠近大楼；还有人怀疑，许多车主被隔离后滞留的汽车堵塞了道路。
乌鲁木齐当局25日称火灾通道并没有被锁死，“部分居民自防自救能力弱……”更加引爆民愤。26日，乌鲁木齐当局或许为了平息事件，突然宣布，全市实现社会面清零，更让民众觉得“清零”像一场儿戏，但是多少民众为此付出了生命代价。
乌鲁木齐这把火，也许不是压死骆驼的最后一根草，但是伤害了许多中国人的心，在一些大学，在一些城市，出现了部分民众和学生反清零，声援受害者的集体抗议行动。社交网络流传的视频显示，甘肃省会兰州市周六到了入夜仍有多个小区居民走上街头抗议，他们掀翻核酸检测亭，要求解封。
“李老师不是你老师”账户转出的系列视频显示，上海众多民众聚集乌鲁木齐路，面对站在街道对面的一大群警察，手举白纸，静默纪念乌鲁木齐火灾逝者，忽然，民众齐声高喊：“共产党 下台! 习近平 下台”的声音，视频显示马路对面的警察似乎并未立即阻止。
这一组视频的前后时间顺序并不十分清楚，但画面和民众发出的声音是非常的清晰，民众一齐高喊：“共产党下台! 习近平下台! ”这是迄今为止，很少在中国听到的口号。民众们还高喊：“不要核酸要自由! 要道歉 要道歉 要道歉”，“要人权! 要自由!”
视频显示，警察在逼近民众，许多民众齐声高唱中国国歌：“起来，饥寒交迫的奴隶，起来，不愿做奴隶的人们……起来!起来!起来! 我们万众一心……”警察一度围堵住了乌鲁木齐路南北入口和安福路西段，要求民众离开，民众不走，警民僵持，警察开始清场、抓人……
自由亚洲也报道说，根据网名“李老师不是你老师”的推特账号，许多中国国内民众陆续上传学校内的最新动态。在南京传媒学院，26日晚间传出有不少学生聚集、哀悼11.24乌鲁木齐大火的死难者的活动。有学生指出要“为自己的家乡发声、为火灾里失去亲人、家人的人发声，为全国所有的遇难同胞们发声”；还有人率众人高喊：“人民万岁，逝者安息。”北京中央美术学院、南京林业大学与四川电影电视学院则有学生借艺术创作、或是举牌、张贴标语，要求正常生活或鼓励民众觉醒的诉求。
网络传出的照片和视频还显示：青岛电影学院学生在校园墙上涂鸦，写出“让人民说话，不做沉默的大多数”时被学校保安带走，北京电影学院的学生们走出宿舍楼，高喊“人民万岁”。宁波工程学院学生在墙上贴出“我是中国青年不是外部势力”。
湖北美术学院学生在一张画布上写着：“如果你感到痛苦和不自由，希望你心里永远有一团不会熄灭的火，不要麻木，不要被异化……”重庆大学学生贴出：“不要封控要自由，不要文革要改革，不要谎言要尊严。”
网络照片显示，还有的大学生在贴着这两天非常流行的一句很沉痛的话：“路是通的，他们不跑”。大约是不能活活等死的意思。
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