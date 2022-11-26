台湾九合一选举：直辖市长投票率创新低 18岁公民权修宪失败

台湾/政治/选举

台湾九合一大选周六(26日）晚间11时40分完成开票，直辖市长选举投票率59.86%，创史上新低。首次举行的修宪复决公投也未过门槛，选举罢免等公民权年龄仍维持年满20岁。此次民进党在九合一选战挫败，蔡英文选后请辞党主席，党内接班梯队受挫。中央社分析，面对2024总统大选主战场，未来的人事铺排将牵动2024布局，党内各方每一步都须如履薄冰，谋定而后动。

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中央社报道，中选会主委李进勇周六晚间举行记者会表示，2022九合一选举，直辖市长选举投票率59.86%、县市长选举投票率64.2%、直辖市议员选举投票率59.92%、县市议员选举投票率63.88%。

与历次总统选举投票率，特别是2020年总统大选74.90%的投票率相比，这次直辖市长选举投票率59.86%，创史上新低。

民进党这次九合一选举守住台南市、高雄市、屏东县、嘉义县，成功翻转澎湖，创下创党36年来最差纪录。

国民党囊括13县市，包括台北市、新北市、桃园市、台中市、新竹县、彰化县、南投县、云林县、基隆市、宜兰县、花莲县、台东县、连江县。苗栗县与金门县则分别由无党籍的钟东锦与陈福海胜选。

争取连任的新北市长侯友宜拿下115万多票、得票率62.42%，相较于民进党新北市长候选人林佳龙的69万多票、得票率37.58%，大胜超过45万票，成为全台得票数最高的县市长。

直辖市议员应选名额377人，国民党当选167席、民进党当选152席、民众党当选6席、时代力量当选1席；县市议员应选名额533人，国民党当选200席、民进党当选125席、民众党当选8席、时代力量当选5席。

此外，台湾史上首次修宪案交付公民复决，年满18岁者，有依法被选举之权，投票率为58.97%，同意票564万7102张、不同意票501万6427张，距离961万9697同意票才能通过的门槛，有不小的差距，修宪宣告失败。

此次民进党在九合一选战挫败，党内接班梯队受挫，总统蔡英文选后请辞党主席。中央社分析，面对2024总统大选主战场，未来的人事铺排将牵动2024布局，党内各方每一步都须如履薄冰，谋定而后动。

分析称，对民进党来说，尽管输了此次地方选举，但眼前最大目标，是党内能跟2018败选后迅速在2020稳住阵脚一样，进而在2024获胜延续中央执政。

九合一选举结果出炉前，民进党对"4+1"席次已有心理准备，但党内对选情这么冷感到意外。党中央在开票过程也持续对支持者喊话，"没有时间难过，跌倒了再爬起来，抬起头眼睛看向未来"。

面对败选结果，民进党党内各派系对选后情势将先保持观察态势；多位党内高层表示，先沉淀一、两天后再说。

党内人士分析，未来启动党主席改选后，各派系是否推人参选即可明朗化，下届任期要处理2024总统与立委提名相关事宜，各派系势必严阵以待、谋定而后动。

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