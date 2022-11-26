梵蒂冈指中国任命江西教区辅理主教"违反协议"

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梵蒂冈周六指责中国当局在天主教教廷不承认的一个教区指派一名主教，违反了有关主教任命的双边协议。梵蒂冈发表声明并称，希望不会再发生类似情况，正等候中国当局就此事进行适当沟通。

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路透社报道，教廷周六在一份声明中表示，得知另一座城市的主教被任命为江西教区辅理主教后，感到"惊讶与遗憾"。

2014年被教皇方济各委任为余江教区主教的彭卫照，11月24日被中国天主教主教团任命为“江西教区”的辅理主教。罗马教廷称，教廷并不承认“江西教区”。梵蒂冈方面认为，中国此举违反双方任命主教的协议。

中国天主教爱国会网站称，11月24日"经江西省天主教教务委员会同意并报中国天主教主教团批准，天主教江西教区举行彭卫照就职辅理主教仪式"。

梵蒂冈周六发声明称对此次任命感到惊讶及遗憾，又称此举不符合梵蒂冈和中国各方的对话精神，以及2018年9月22日《关于任命主教的临时协议》的规定。协议在2022年9月再次更新，延期2年。

这似乎是教廷与北京2018年达成主教任命协议以来，最严重的违反协议事件之一。部分天主教徒曾谴责这份协议是向中国共产党妥协。

这份主教任命协议原定今年10月到期，梵蒂冈9月已与中国签署再续约2年，但协议细节至今对外保密。

梵蒂冈在声明中指出，江西并非教廷承认的教区，因此这起主教任命案与双方在2018年达成的"对话精神不相符"。

教廷还说，任命案是受到"地方当局强大压力"，此外未做进一步说明。

梵蒂冈声明并称，希望不会再发生类似情况，正等候中国当局就此事进行适当沟通。梵蒂冈重申，完全愿意继续就中梵所有共同关心的问题进行尊重的对话。

现年56岁的彭卫照2012年获教廷委任为余江教区宗座署理，2014年4月复活节前后接受秘密祝圣成为主教，本不被中国政府承认。中国天主教教会1985年将江西省5个教区合并为"江西教区"，但该教区没有得到梵蒂冈的承认。

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