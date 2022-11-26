民众上街抗议封控后 新疆：严厉打击暴力抗拒防疫等行为

中国/社会/新冠疫情

在封控3个多月，新疆首府乌鲁木齐市一栋居民楼周四晚发生致命火灾后，当地民众罕见地在周五上街抗议，提出“停止封控”等诉求。乌鲁木齐市委常委、宣传部部长隋荣周六宣布，乌鲁木齐全市“已实现社会面基本清零目标”，将分3阶段有序恢复低风险区居民生活秩序。此外，中共新疆自治区党委周六上午召开常委会，强调“依法依规严厉打击造谣传谣、煽动滋事、暴力抗拒疫情防控措施等违法犯罪行为，坚决维护疫情防控秩序。”

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根据在社交媒体上流传的视频显示，周四晚发生的一场致命火灾引发了当地民众对长期封控措施的愤怒。周五晚上，人群走上乌鲁木齐街头，高呼“停止封控”等诉求以表达不满。视频显示，人们在一个广场上唱着中国国歌，而其他人则喊着他们想从封控中释放出来。经路透社核实，这段视频是从乌鲁木齐发出的，当地的400万居民中有许多人受封控措施影响长达100天之久。

抗议活动发生后，乌鲁木齐市委宣传部长隋荣在周六的疫情防控工作新闻发布会上表示，“经过广大市民朋友和我们一起耐心坚守，不懈努力，特别是经过最近一段时间的集中攻坚，乌鲁木齐市疫情防控工作取得重大阶段性成果，经评估，已实现社会面基本清零目标。同时，要清醒地认识到，乌鲁木齐市仍有一定数量的高风险区，疫情传播风险依然存在，防控成果还需持续巩固。”他称，经乌鲁木齐市疫情防控工作指挥部研究，将分三个阶段有序恢复低风险区居民生活秩序。

据官媒新华社报导，中共新疆维吾尔自治区党委常委会11月26日上午召开会议。会议指出，“要坚持第九版防控方案、落实二十条优化措施，盯紧重点链条重点部位，更加科学精准推进核酸检测、流调排查、隔离转运等工作，加快推动社会面见底清零，稳步有序恢复正常生产生活秩序。”

会议强调，“要坚持实事求是，讲真话、报实情、办实事，既要反对不负责任的态度，又要力戒简单化、‘一刀切’、层层加码等做法，不断提高防控质效。要扎实做好防疫期间维护稳定工作，依法依规严厉打击造谣传谣、煽动滋事、暴力抗拒疫情防控措施等违法犯罪行为，坚决维护疫情防控秩序。”

同时，会议还要求以更大力度落实“意识形态工作责任制”，提升领导干部媒介素养和“舆论引导水平、用网治网能力”。还包含持续丰富拓展资讯发布管道和方式，依法依规准确发布权威资讯，及时做好政策措施宣传解读，完善重大舆情和突发事件舆论引导机制，提升突发事件应对处置效率，切实提高舆论传播力、引导力、影响力、公信力。

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