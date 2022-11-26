泽连斯基呼吁加强对俄制裁 将油价上限定在每桶30至40美元

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乌克兰总统泽连斯基周六表示，俄罗斯石油价格上限应定在30至40美元每桶，即低于七国集团提议的水平。泽连斯基周六在首都基辅主持一场峰会，以推动黑海谷物出口协议，并向最容易遭受饥荒和干旱侵袭的国家出口粮食。

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路透社报道，欧盟对俄罗斯石油的制裁将于12月5日正式生效，欧盟希望在经济上限制入侵乌克兰的俄罗斯，但同时避免制裁对石油市场造成巨大的冲击，欧盟考虑依照G7的提议，将价格上限设定在65美元至70美元每桶之间，但这个价格上限在欧盟内部引起分歧。

泽连斯基周六表示反对60美元每桶的价格上限，主张西方盟友对俄罗斯采取全方位的更严厉制裁措施。

泽连斯基周六表示，希望制裁能更加有效，建议俄罗斯石油价格上限应定在30至40美元每桶，让俄罗斯能感受到(制裁之痛）。

周六是乌克兰大饥荒起始日90周年纪念日，多位欧洲国家领导人在这一天再次承诺支持乌克兰。这场在前苏联独裁者斯大林时期发生的大饥荒，造成数百万乌克兰人丧生。

法新社报导，乌克兰总统泽连斯基周六表示，乌克兰将继续对抗俄军攻击。在冬季降临气温急降的情况下，俄军有计划地攻击乌克兰能源供应网，导致停电。

泽连斯基在社群媒体张贴的影片中表示："乌克兰人民经历了非常可怕的事。敌军一度企图以饥饿摧毁我们，如今他们的武器是黑暗和寒冷"，泽连斯基说："但我们不会被摧毁"。

乌克兰总统行政部门负责人安德烈·耶尔马克表示，俄罗斯将为发生在1932年至1933年之间的冬天并导致数百万乌克兰人死亡的那场苏联时代的饥荒“付出代价”，并且还要“为今天的罪行负责”。

另外，泽连斯基周六在首都基辅主持一场峰会，以推动黑海谷物出口协议，并向最容易遭受饥荒和干旱侵袭的国家出口粮食。

路透社报导，乌克兰领导人表示，该协议证明，对基辅来说，全球粮食安全"不仅仅是空话"。俄罗斯克里姆林宫曾称，战争期间乌克兰的黑海出口粮食并未到达最脆弱的国家。

泽连斯基在峰会中指出，基辅已向20多个国家和欧盟募集约1亿5000万美元，这笔资金将用于向苏丹、南苏丹、索马里和也门等国出口粮食。

泽连斯基说，"我们计划从乌克兰港口向饥荒和干旱威胁最严重的国家派遣至少60艘船只。"

他还强调，"这将是（乌克兰）对全球稳定所做出的最大贡献之一，也是非常实际且不可或缺的重要措施。"

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