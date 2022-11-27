上海人的愤怒 从“这是我们最后一代”到“习近平下台”

中共二十大之后

2022年11月27日，中国上海，在乌鲁木齐发生致命火灾后，警察在前一天晚上发生的抗议活动的乌鲁木齐路现场严阵以待。

上海示威民众11月26号晚上突然喊出“习近平下台，共产党下台”的口号，举世皆惊!

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有人指出，上海春夏封城时，一对青年夫妇拒绝去方舱隔离，大白威胁那将“影响一家 三代”，青年人回答：“这是我们最后一代”，那表达更多的是一种悲怆和绝望。同样在上海，这次喊出了“要自由，要人权”，“习近平下台，共产党下台”， 诉苦转化为政治诉求，这是八九六四以来极其罕见的诉求。这也是习近平政权残酷清零加速催生了民众的反抗意识。

乌鲁木齐24日火灾案，十余人被困死在自己家中，消防车无法靠近大楼洒水灭火，对无辜死者的同情，对自身陷于清零困境的悲哀，引爆了中国人的怒火。新疆，这个当局以反恐名义严加监视维吾尔人的地区，人民因愤怒和悲痛挺身而出，点燃了全中国反抗暴政的导火索。

乌鲁木齐火灾悲剧瞬间感染了全中国，走在最前面的是中国青年，兰州人推翻了核酸检测车，南京传播学院大学生群聚校园声援新疆，最突出的一幕发生在封城害惨了的中国经济之都上海! 网络广泛流传的视频显示，11月26日晚，以青年人为主力的民众出现在该市极具象征性的街头：乌鲁木齐街! 献上鲜花和蜡烛，祭奠乌鲁木齐死者，警方出动了，在对面街道虎视眈眈，形成警民对峙之势，警方喊话，让民众四散，民众不散，警方上来抓人，于是有了对抗，于是有了示威者高唱义勇军进行曲：“起来，饥寒交迫的奴隶，起来，不愿做奴隶的人们!”

然后发生了惊心动魄的一幕，示威者们集体呼喊：“共产党，下台! ”“习近平，下台! ”在自由社会，民众上街游行反政府是平常事，在中国，谁听过众人齐喊要共产党下台的声音？而且，中共总书记习近平在刚刚结束的中共二十大达到权力顶峰，用一句分析人士的话说，“所有党内的不同派别统统被他清零”，习如愿实现第三任，权势如日中天，第三任开始不足两月，上海人却要求习近平下台，这到底是怎么了？

视频显示，警方最后大力清场，在场民众相互保护，一次一次救人，根据美联社转发的现场照片，警方最后动用一辆大轿车拉走了一批示威者。示威者被驱散了，但是他们喊出的“要人权，要自由”得到了北大、清华等地大学生的响应。北京亮马桥周日示威的民众喊出“上海你好，我是北京”，“上海加油，上海放人”的口号互相鼓励。而上海人星期天又来了!

常常有人疑问：为什么中国那么大一个国，那么多人，三年来甘愿屈从于毫无科学道理可言，仅仅为了满足领袖意志，全世界唯一无二的清零政策？因为老百姓害怕。仅仅从今年以来就发生了那么多惨剧，一名上海女护士不准进自己工作的医院急诊而延迟了抢救，兰州一名三岁儿童煤气中毒，他家离医院几步路不能送去抢救，两名年轻女子因为忘记戴口罩遭到大白绑押跪地示众，但是，不愿做奴隶、不畏惧的人也越来越多了，被网民誉之为孤胆英雄的重庆“超人哥”面对众人说出了“不自由和穷，我们全占了。我们现在还在为一个小感冒而折腾。”

9月份，贵州防疫车出车祸造成27人死惨剧，就有人悲哀地喊出“我们都在车上”，乌鲁木齐发生火灾烧死十人事件后，可能让许多人意识到不能再这样“坐在被奴役的列车上”滑行了。持续三年的暴力清零，造成经济凋敝，民生艰难，多少农民工无家可归，多少小商小贩破产，多少青年白白浪费了青春，其间多少人遭受白卫兵蔑视、欺凌，种种屈辱，更是一言难尽。

观察人士认为，中国人清楚谁是残酷的清零政策的始作俑者，上海人不过大声喊出了共产党下台习近平下台，说明人们忍无可忍了，上海北京民众喊出的要人权要自由，已经不仅仅是要求当局解除清零。

民众提出政治诉求，在如今世界大多数国家再正常不过，即使在专制国家，诸如俄罗斯伊朗，也会有民众冒着危险发动、参加反政府示威活动，但这一切在中国是要付出巨大代价的，警察不断地抓人就是明证。

上海人走出了这一步，从网络流传的大量视频看，他们并不孤独，星期日，中国几十座城市爆发了大小不等的声援活动。在成都市望平街聚集的民众喊出了“不要终身制 !”“反对独裁!”“不自由 毋宁死”的口号。抗议的活动各种各样，许多人手举白纸无声抗议。

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