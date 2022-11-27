上海街头有示威者被捕，民众要求警察“放人”

中国/社会/人权

据法新社和路透社等媒体引述现场目击者和社交媒体的视频记录报导，上海市民周日下午再聚集至乌鲁木齐中路及附近地带悼念乌鲁木齐致命火灾遇难者，并表达对当局封控措施等的不满。现场出现大批警察，有示威者被抓捕的视频出现，警方约于傍晚5时架起路障、封锁路段，也有民众为被逮捕者呼吁，要求警方“放人”。

广告 继续浏览后续

一位目击者告诉法新社，周日下午，数百人聚集在上海市中心，在凌晨爆发的反对“清零政策”的示威活动附近进行聚集和无声的抗议。不愿透露姓名的目击者说，示威者手持白纸和花束，静静地站在几个十字路口，最后警察采取行动，清理被封锁的道路。

据英国《金融时报》报导，当地警察关闭了附近的道路，把民众留下的花从一个灯柱上移走，并告诉人们回家，然后驱散了人群，其中一些人在街道入口处匆忙设立的封锁线上徘徊。聚集在路边的一些人抱怨缺乏自由，他们表示“清零政策”不科学。

据新加坡《联合早报》报导，到了晚上，上海市中心乌鲁木齐中路的人群仍未散，警方在傍晚后增派更多人手，封锁范围从200米扩大到400米。截至傍晚6时，前来声援或围观的人群还络绎不绝。聚集人群几度高唱中国国歌，喊出“不要核酸要自由”、“警察放人”等口号。警方现场逮捕至少五名抗议者。有视频显示，一些抗议者被警察带上停在附近的大巴车。

据中央社报导，受到人群集结影响，从上海图书馆沿着淮海中路转入乌鲁木齐南路、中路，沿途路口、路边可见警察。人群聚集在乌鲁木齐中路、五原路交叉口，车辆、人群全卡在交叉口，现场高呼“放人”声音不断，有人则喊“不要做核酸”。傍晚5时许，路障被运载到现场，警方在交叉口架起路障，禁止现场人群往北段走，惹来周边住户、工作的人一阵叫骂。

一名现场民众告诉中央社，哀悼乌鲁木齐火灾遇难者群众下午再次集结，在安福路一带有人被警方逮捕，民众对于警方粗暴动手深感不满，因此不愿散去、高喊放人。路口持续涌入民众，现场口号声、喇叭声、叫骂声不断。报导指，警方为了拉出封锁界线，数度和现场民众发生推挤；另有推挤女子粗鲁动作，一旁有人看不下去要上前理论，又被友人赶忙拉了回去，现场民众对于警方感到愤怒，甚至大喊“滚出中国”。消息指，一块乌鲁木齐中路路牌被紧急拆除。

国际特赦组织当天发表声明，呼吁当局不得拘留和平抗议者。声明称：“中国政府必须立即审查其新冠疫情政策，以确保这些政策是相称的和有时限的。必须暂停所有对人身安全构成威胁和不必要地限制行动自由的检疫措施”。声明表示：“政府还需要迅速、有效和彻底地调查乌鲁木齐火灾，以避免再次发生，为受害者及其家人伸张正义，并向人民展示他们对其不满的回应。”

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅