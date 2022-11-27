严歌苓胡雪杨发布『武汉2020—手机日记』新片 声援上海青年反清零

2022年11月26日，前台的警察在上海观看抗议者。上海爆发了反对中国限制性COVID措施的抗议活动，这是对新疆西部地区一场致命火灾的愤怒所引发的公众反抗行为。

乌鲁木齐10人疑因封控过度被烧死楼中引爆上海青年上街抗议严酷的清零政策，26日晚，当地众多民众走上乌鲁木齐路，抗议当局暴力防疫，与大批赶来镇压的警察对峙，要求当政者下台! 目前留德的知名作家、编剧严歌苓，留法知名电影导演胡雪杨决定提前公布二度腰斩断新片『武汉2020---手机日记』，声援上海青年的抗争行动，请看新片预告：

广告 继续浏览后续

目前人在美国盐湖城的严歌苓对本台表示：“上海青年壮士的言行，使我看到了我们民族的希望。对于自由的追求，对于死于乌鲁木齐火灾人祸的无辜者的痛惜和哀悼，激活了这些上海青年的血性 ! 我身在异国，无法驰援现场，仅以我和胡雪杨导演合作的影片『武汉2020---手机日记』为年轻的勇士们输一滴血。”

胡雪杨向本台发出的声明中说，“惊悉夜半上海申沪青年呼吁自由反抗封城清零鼻核酸之英勇壮举，感怀感动激愤激昂，在太平洋彼岸声援上海青年暨全中国华夏儿女讨伐恶政的游行示威及抗议 ! 特将我们合作拍摄二度启动监控腰斩的新片『武汉2020—手机日记』预告片先行公布全球”，以近绵薄之力。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅