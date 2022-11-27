中国人抗议习近平政权浪潮蔓延大江南北

中国-新冠病毒

2022年11月27日，抗议者在北京游行抗议时举起白纸，高呼口号。被严格的反病毒措施激怒的抗议者要求中国强大的领导人辞职，这是一种前所未有的斥责，因为周日至少有八个城市的当局努力镇压示威活动，这些示威活动是对执政的共产党的罕见直接挑战。

中共总书记习近平的“坚决清零不动摇”终于把人民逼向了死角，新疆十人在火灾中遇难成了引爆全民抗议的导火索，在乌鲁木齐民众25日罕见地走向街头抗议后，26日晚间。上海人喊出了习近平下台，这个星期天，中国的抗议潮已向大江南北蔓延。

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新社报道，难以计数的中国人在周日涌向北京、上海、武汉、南京、兰州、重庆，成都以及其他中国城市的大街，抗议当局过度清零，他们极其罕见地对习近平政权及其实施三年的严酷的清零政策表达敌意。

星期天晚上，上海市民再次聚会乌鲁木齐中路悼念新疆火灾死难者，并且为26日夜被警方抓走的民众打抱不平，愤怒的民众高喊警察“放人”。网络流传的一个视频显示，人群中一名女生喊出了在北京四通桥上彭立发喊出的“三罢”口号：罢工，罢课，罢免独裁国贼。

法新社记者现场观察到，这座两千五百万人的大都市中心挤满了密密麻麻的示威者，与大批警察对峙。

几个小时之前，在同一条路段，一个广泛传播的视频显示，示威者高喊“习近平下台，共产党下台!” 警方在凌晨驱散了示威者，但是在周日下午，成百上千的民众再度在同一地段集会。记者注意到，在上海市好几处十字路口，一些示威者手持白纸抗议，白纸象征着被禁言的愤怒，2020年香港民众抗议当局期间，也有不少人举起白纸抗议。

星期天晚上，许多上海市民开始在淮海中路、复兴中路、长乐路、常熟路、安福路、五原路等处聚集。视频显示，警察在安福路和乌鲁木齐路冲入人群抓人，在复兴中路和淮海中路交界处拉起警戒线封路，现场有人被无差别抓走。在上海复兴西路，有大批民众围住警车高喊“放人”。还有视频显示，在复兴西路伊朗领事馆门口，警察抓了两个巴士的人。

网络上大量转发的视频还显示，在四川成都市望平街，周日晚间聚集人潮，人群高喊“不要终身制 !”“反对独裁!”“不自由 毋宁死”等口号，视频显示人潮可能达上千人。民众聚集过程中警察突然进来抓人引发混乱。随后，大批人走出望平街，开始游行。

同日晚间，在湖北省武汉，许多民众走上汉正街等处抗议，并与武警爆发冲突。在现场的多名法新社记者注意到气氛十分紧张，上千名愤怒的示威者高喊着警察走开。他们高唱中国国歌。与此同时，在武汉市江汉路还有上千人示威抗议。并与现场大批警察对峙。现场有消息称，现场应该有上万人。在武汉的盘龙城，大批民众要求解封。

中国首都北京周日出现了声援上海市民的活动。网上视频显示，北京繁华的亮马桥附近周日晚聚集了大批民众，许多人手举白纸，大批警察在周边严阵以待。许多人高喊“上海你好，我是北京”，“上海加油，上海放人”，“不要核酸要自由”，表达他们对上海民众的声援。深夜，亮马河内部沿岸被封锁，防止有人前往加入抗议活动。人们聚集在外围马路边，引发更大的围观，路过的人和车也加入了进来。

在北京，周日，清华大学大约上千名学生聚集抗议，他们喊出“民主法治，表达自由”的口号，人群中一位女生高声喊着：“从今天起，不再为公权力口交”，众人齐声响应：“好!” 当晚，在北京市民喜欢散步的亮马河畔也出现人潮和警察，一些示威者手持白纸表达抗议，另外一些民众则在河边放上鲜花、点燃蜡烛，向乌鲁木齐火灾罹难者致哀。

法新社报道说，许多社交网络传播的视频显示，在南京传播学院，众多的学生走出来抗议，在西安、在广州也都爆发了抗议活动。

在偏远的云南大理，周日晚间，数十人，有的弹着吉它，有的手持白纸，有的带着狗，唱着国际歌，在街头游行。

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