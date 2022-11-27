中国抗议浪潮：50多所大专院校响应 武汉抗议"人山人海"

中国/抗议/政治

北京清华大学27日有上千名学生齐聚校内"紫荆园"，除了悼念新疆乌鲁木齐逝者外，也大声抗议中共政权，引发外界关注。网友透过在网上曝光的影像画面整理出一份名单，已知目前至少有51所大专院校响应"白纸革命"。推特网友汇整的影片可以看到，武汉汉正街的街头周日晚聚集了大量抗议人潮。

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据报道，新疆乌鲁木齐住宅大楼火灾，因封控措施导致10人死亡事件在中国引爆民愤，除了各城市市民自发性上街头抗议，中国多所大专院校的学生近日也陆续在校园内高举白纸、高喊口号、高唱国际红歌，响应在中国迅速蔓延的"白纸革命"浪潮。

前英国广播公司《BBC》驻香港记者吴若珊周日在推特分享一份由网友整理的学校名单，显示乌鲁木齐惨剧消息曝光的25日开始，截至27日上午的3天内，中国已有50多所大学出现学生抗议行动，当中不乏排名顶尖的名校，学生纷纷挺身表达对封控的愤怒、对自由的追求以及对受害者的哀悼。

另外，《美联社》驻北京记者姜大翼也在推特PO文寻找可爆料白纸革命相关讯息的人，"我们希望能做出客观真实的报导，也想反映出更多人的声音，但我们不能同时保证您的安全，请您保护好个人安全。"

在新疆过度封控导致10死9伤的惨剧发生后，中国上海接连两日发生大规模民众抗议，而这股抗议浪潮也蔓延到了中国最初发现新冠病例的武汉。

根据推特网友"李老师不是你老师"汇整的影片可以看到，武汉汉正街的街头周日晚聚集了大量人潮，从镜头角度看过去，真的可说是"人山人海"，不过并没有发生推挤，后续也有区长出来喊话交涉。

另一则影片则是武汉当地身着黑衣的警察组成人墙，似乎在阻挡人潮，一名态度略为激动民众则以口音稍重的话语对他们喊话，但从影片中看警方并没有与民众发生冲突。

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