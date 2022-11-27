习近平慰问所罗门地震不管新疆火灾遭批

中国-新冠病毒

2022年11月26日星期六，乌鲁木齐致命火灾在中国引发广泛的民愤，26日晚上，大批上海青年在上海乌鲁木齐路聚集抗议，随后与大批警察对峙。

中国新疆首府乌鲁木齐一居民去24日发生火灾烧死10人引爆民愤，网民归咎清零封控，导致小区被封锁，救护车无法及时有效灭火，而中国国家主席习近平次日对所罗门群岛发生地震致电慰问也遭网民质疑：中国人民难道不配吗？

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乌鲁木齐发生十人烧死9人受伤事件，在中国社交媒体爆发海啸般的愤怒，中国领导人对乌鲁木齐疑因清零过度导致十人死亡事件不闻不问也引发民愤。

中国国家主席习近平人在哪里？许多人发出疑问。根据新华社报道，所罗门群岛遭受地震，习近平11月25日致电所罗门群岛总督慰问。慰问电说，中国与所罗门是相互支持，守望相助的好朋友、好兄弟、好伙伴。中方愿为所方提供力所能及的支持，帮助所罗门群岛人民战胜灾害，重建家园。

中央社援引的网络截图显示，有网友影射习近平“新疆大火死了这么多人都不配一句慰问”, “上海封城没来过，贵州大巴没听说，新疆大火不关心，所罗门地震慰问第一名”；有人质问：“所罗门配，中国人民不配吗？”

官媒相关报道可能因为网络评论翻车，新浪微博火速将“所罗门群岛”列为禁搜词，把评论区清空，目前只能看到中国外交部等官方账号发布的习近平慰问所罗门群岛的消息，但禁止发表评论。

推特上一些批评更尖锐，怒指习近平在外国“大撒币”，却在本国严厉施行清零政策，不管民众疾苦，让许多小商小贩活不下去。网络上还传着古罗马帝国著名历史学家塔西陀评价一位古罗马皇帝的话：“一旦皇帝成了人们憎恨的对象，他做的好事和坏事就同样会引起人们对他的厌恶。”

新疆已经封控三月有余，乌鲁木齐市吉祥苑小区这场造成10人死9人伤的火灾，引发了众怒。乌鲁木齐市民25日罕见地上街抗议，26日，在中国兰州、上海等地亦引发民众抗议活动，上海民众更与大批警察对峙，并罕见地提出了“要人权，要自由”，要求习近平下台等政治性诉求。

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