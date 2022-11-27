台湾地方选举国民党大胜21县市中夺得13县市蔡英文辞党主席

台海两岸

台湾地区九合一选举在26日晚间开票结束，全台22个县市，除了嘉义县因为一位候选人死亡，必须延到12月投票外，其余21个县市，国民党大获全胜，囊括了13县市，民进党只拿到5个县市，台湾民众党则首度拿到个1个市长，就是备受瞩目的新竹市长；另外，苗栗县及金门县则由无党籍参选者夺魁。

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台湾地区的6个直辖市市长，国民党拿下4席，包括台北市、新北市、桃园市、及台中市。其中最受瞩目的是桃园市，原本由民进党的郑文灿担任了8年市长，这次被国民党派出的强将-前行政院长张善政一举夺回；中华民国首都台北市，落入原本亲绿，现在是台湾民众党主席的柯文哲手中8年，昨晚也由国民党提名的蒋万安夺回市长宝座。

另外这次选举，话题性最高的新竹市长选情，最后真的爆出了黑马，台湾民众党提名的女将高虹安囊括了45%的选票，击败了民进党提名的沈慧虹和国民党提名的林耕仁，三人的得票数依序是9万8、7万7、3万9。林耕仁遭党内同志和选民的「弃保效应」重创，得票最低，推动「弃保效应」的蓝营人士则如愿拉下了民进党的沈慧虹，让台湾民众党的高虹安成为最高票。在此之前，新竹市已由民进党的林智坚担任市长8年。

民进党从1986年建党后，1989年第一次参加地方选举就一举获得6席，之后从来没有低于6席的纪录，但这次，民进党只保住原本执政的南部4县市，丢掉了桃园市、新竹市、基隆市，虽然斩获澎湖县，但仍创下建党至今，县市长选举席次最差的纪录。

民进党主席蔡英文在晚间记者会上宣布，即刻起，辞去党主席一职；她强调，「没有让台湾人民再次感动、赢得人民的托付」，必须体认，执政要更虚心以对。

民进党将尽快在中常委和中执委里互推一位「代理党主席」，并办理党主席补选。大约一个月以后，可以完成补选并交接。

民进党之前因为林智坚论文抄袭事件被撤销硕士学位及新竹市立棒球场改建工程质量争议，不得不退出桃园市长选战，当时党籍立委高嘉瑜曾预言，恐怕会造成民进党「北北基桃竹」选情「一尸五命」，如今果然验证；选前蔡英文提到要817万票投给她的选民支持民进党，但选举结果，显然是台湾民众给蔡政府的期中考打了不及格成绩，也验证「抗中保台」牌失灵。

国民党主席朱立伦表示，这次胜选是台湾人民的胜利，也是所有非绿阵营的胜利。他呼吁总统蔡英文回来担任总统，不要只做民进党主席，只为权力，而不顾全民福祉。

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