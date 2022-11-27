对清零政策的愤怒与日俱增 北京、上海举行抗议活动

中国民怨爆发

周日（11月27日），数百名示威者走上北京和上海的街头，并有人高喊“习近平下台”，以抗议中国的清零政策，据法新社发自北京的电稿指出，这是公众对国家罕见的愤怒情绪。

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中国的强硬清零战略正在激起公众的不满，许多人对迅急封锁、长时间隔离和大规模检测措施越来越厌倦。

周四在乌鲁木齐发生的致命火灾已成为公众愤怒的新催化剂，许多人指责长时间的封锁阻碍了救援工作。然而，当局否认这些说法。

一位不愿透露姓名的目击者告诉法新社，数百人周日在北京清华大学集会抗议封锁。

目击者说：“上午11点30分，学生们开始在食堂门口举起牌子，然后越来越多的人加入。现在有200到300人” ，与会者高唱国歌，并高呼“自由必胜”和“不要封锁，我们要自由”。

目击者还描述了学生们举着白纸，这是对审查制度的象征性抗议。

另一名目击者告诉法新社，周日下午在上海，数百人聚集在这座特大城市的市中心举行一场看似无声的抗议活动，地点就在几小时前爆发示威活动的地点附近。

据这位不愿透露姓名的人士说，手持空白纸片和白花的示威者静静地站在几个十字路口，警察最终开始疏通因此阻塞的道路。

法新社援引目击者说，第一次集会在凌晨2点如火如荼地展开，民众不仅声援乌鲁木齐火灾中的受害者，对中国当局的动态清零政策表达不满，喊出“乌鲁木齐解封”、“新疆解封”、“全国解封”，更将诉求上升到政治层面，首次罕见地公开喊出“习近平下台”、“共产党下台”、“不要独裁，要民主”、“要自由”等口号。这是中国自疫情3年前爆发以来，民众公开喊出最大胆、激进的口号。

据一名目击者拍摄的视频显示，一大群人在面对几排警察时大喊大叫并举起空白纸片。

多名目击者称，有几人被警方带走。“令人震惊的是，在今天的情况下，仍有许多勇敢的人挺身而出”，他们说。

报道指出，当局迅速遏制对抗议活动的线上讨论，在集会的镜头出现后，相关短语几乎立即从微博平台上删除。

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