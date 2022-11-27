巴黎悼念乌鲁木齐火灾死难者

法国/中国/人权

从11月25日开始，世界各地的华人以及维吾尔族人举行纪念活动，华盛顿，多伦多，柏林，巴黎多个城市都举行了悼念乌鲁木齐火灾死难者的烛光纪念会，11月27日巴黎的多个地点都举行了不同规模的活动，法国维吾尔协会与欧洲维吾尔学院在巴黎市中心的人权广场共同举行悼念活动。

广告 继续浏览后续

11月27日夜晚从十八点开始，上百名居住在巴黎的维吾尔族人带着孩子，手捧着蜡烛来到位于艾菲尔铁塔对面的人权广场，他们在死难者的照片旁边默默地点燃了蜡烛，维吾尔协会的代表阿迪尔（Adil）用流利的中文向法广介绍了他们之所以要组织这次纪念活动的原因。

Adil说：“因为这次火灾中的死难者，包括大人孩子绝大多数都是维吾尔族人，天山区的这个小区是维吾尔族人集居的地方，而且，这个小区同乌鲁木齐市的其他地方，已经被封控了三个多月，他们无法出门。我们也从社交网络上看到许多信息，事发的这个小区的许多居民的们都是被铁丝锁上的，他们根本无法出门，我们也听到受害者他们始终在呼喊要求开门，所以，我们认为这次火灾完全就是人为的一场灾难。”

Adil：我们等待了五六年终于等到了汉族人的声援

阿迪尔还对中国国内公开声援维吾尔人的人士表示感谢，他说：“ 火灾发生之后，我们在网络上看到，北京，上海多个地方的汉族人站出来为维吾尔族人发声。其实自从2017年开始中共对维吾尔族人实施种族灭绝政策以来，我们很少听到来自中国大陆，也很少听到海外的华人对维吾尔族人的遭遇表示同情，要求中共停止迫害维吾尔族人的声音。但是，自从乌鲁木齐火灾之后，我们听到越来越多的海内外华人站出来向为吾额尔族人表示声援，我们对此感到很欣慰！我们一直在等你们的声音，我们已经等了四五年了，你们终于站出来了！我们很高兴！很欣慰！谢谢！”

纪念会场还出现了几名来自台湾的华人，他们特意带着维吾尔族人的朵帕”花帽，显示他们对维吾尔族人的遭遇的关注：“今天来参加纪念活动是因为最近发生了一系列事件，无论是警民冲突，还是乌鲁木齐火灾都在国际上引发了许多反响，人们无法理解，为何会发生类似的事件？为何中国政府可以置人民的生命于不顾！对我老说，是一件难以接受，不可原谅的事！我之所以来是为了告诉大家有许多人在乎，有许多人愿意去付出，为未来而努力！”

另一位同样来自台湾的女留学生向法广表示：“最近发生的一系列事件让我感到痛心！我也同样十分不理解，还有什么比生命更加宝贵的呢？我们虽然做不了什么，只是一个小小的出席，要显示我们无法接受中国政府的行为。”

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅