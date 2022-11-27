《法兰克福汇报》：抗议活动剑指共产党

中国-新冠病毒

中国多地爆发抗议活动，引发德国媒体继续密切关注。

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德国电视一台报道说，抗议活动在多个城市继续扩大。人们在发泄对严格的清零防疫政策的怒火。在上海的抗议活动成为公开反对国家和党的领导人习近平的活动。人们要求习近平下台，要求自由和结束封锁。这在没有言论自由，新闻自由和示威游行权的中国，是极其罕见的。但中国继续坚持清零战略并且为此在世界上形单影只。而警察在上海将人们为哀悼乌鲁木齐火灾死者献的鲜花搬走，也让人们不能理解。

德国《商报》报道说，许多人越来越不愿意向严格的防疫措施低头。骚乱正在爆发。上海、南京、北京等地都出现了抗议活动。视频显示，人们高呼“为人民服务”和“我们要自由”。今年春天，上海贝封城两个月时，当时已出现了罕见的抗议活动。在中国各地，人们现在互相播放转发抗议活动的视频，以表达人们是多么的绝望。

德国《时代周报》写道：中国严格的清零政策导致越来越多的抗议活动。这种针对政府和中国头号人物的公开抗议在中国极为罕见。当前的抗议活动显然不仅仅是为了要求放宽清零战略，它们还显示出民众对当前执政风格政府作风的普遍愤怒和不满。

《法兰克福汇报》在线周日报道说，有数千名中国人在上海汇集，抗议新冠防疫政策、共产党和习近平本人。在其他地方，也出现了抗议活动。北京清华大学学生要求民主，法治和言论自由。中国领导层的回应是继续严历，但有所让步。中国的抗议活动大多局限于当地问题，例如环境或银行业丑闻或拖欠工资。但这次不一样了，人们的愤怒剑指共产党。从共产党领导层的角度来看，抗议活动来自不同的社会群体，这肯定是令人担忧的事。北京众多封锁安置点的居民显然受到抗议活动的鼓舞，大声要求开放，并要求在检测呈阳性时有权在家自我隔离。北京地方政府周日宣布了有限的宽松政策。新疆地方政府也宣布会逐渐放宽防疫措施，有居民表示确实已有所松动。显然，政府试图通过这种方式安抚示威者，争取时间。

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