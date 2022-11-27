白纸成为中国多地民众表达不满的象征

中国/社会/人权

上海、北京等中国多地的抗议民众已转向用白纸来表达他们对疫情封控措施的不满和愤怒，这项罕见、广泛的公众异议表达已超越社交媒体，在多个城市的大街上和校园中显现。

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据路透社报导，网路上流传的图像和影片显示，南京和北京等城市的大学学生手举白纸进行无声抗议，这项策略部分是为了规避审查或逮捕。尽管世界大部分地区都在尝试与新冠病毒共存，中国不少地区仍在坚持“清零政策”。最近一波抗议是由乌鲁木齐24日一场公寓大火导致10人死亡所引发，这座远在西部的城市，有些人被封锁超过100天，有人认为疫情封控措施可能阻碍了居民逃生。

根据目击者以及视频记录，上海周六晚一群人开始聚集，他们举著白纸，为乌鲁木齐火灾事件的遇难者举行烛光守夜活动。一段流传甚广、据称为昨晚所拍但无法独立查证的影片显示，一名女子独自站在南京传媒学院台阶上，手拿一张白纸，后来一名身分不明男子走入现场抢走它。其他图像显示，随后有其他数十人拿著白纸走上大学台阶，他们用手机的手电筒照亮夜空。

后来可以见到一名男子斥责抗议人群。在路透社所看到的视频中他说道：“有一天你们会为你们今天的所作所为付出代价”。人群中有人喊道：“国家也必须为它所做的事付出代价”。周日聚集在北京清华大学校园唱中国国歌的人群中，可以看到类似的白纸抗议。类似的情况在过去香港反修例示威和今年俄罗斯的反战集会中出现。

昨天，一名王姓北京居民与邻居一起向住地管理人员施压，要求解除对其公寓的封控，他说自己在听闻涉及疫情封控政策的“二次灾害”时，感到悲哀。其提到社交媒体上引起众怒的事件，包括一名孕妇在1月间被西安一家医院拒收后流产，贵州一辆运送被隔离人员的巴士发生致命车祸，以及兰州一名小男孩在封控期间死于煤气中毒。他告诉路透社：“这些都可能发生在我或我妻子身上。”

报导提及，一些网民通过微信或微博发布空白白色方块或他们拿着白纸的照片来表达声援。到周日早上，“白纸行动”的标签在微博上被封杀，引发用户对审查制度的哀叹。一位微博用户写道：“如果你连一张白纸都怕，那说明你内心脆弱。”

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