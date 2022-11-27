"白纸革命"：中国各地掀起抗议浪潮 "白纸"蔚成抗议象征

中国/新疆/抗议/示威

新疆乌鲁木齐民宅火灾事件引起民愤，近日中国各地大批民众发起示威抗议活动。而"墙外"疯传的示威现场画面中，都能看到抗议人士手拿一张白纸，媒体以"白纸革命"命名指：中国各地掀反政权浪潮 "白纸"蔚成抗议象征。

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自由时报报道，27日，上海大批民众齐聚当地的"乌鲁木齐路"，借悼新疆逝者抗议中共政权，甚至高喊"习近平下台，共产党下台"、"不要独裁要民主，不要核酸要自由"等口号。据悉，27日发生在上海的抗议活动中，有警察上前询问是谁组织了这场活动，在场不少市民纷纷表示"我组织的，中国人组织的！"。

报道称，相关影像画面被分享到"墙外"后造成热烈讨论，也让外界开始密切关注这几日在中国各地发生的示威行动，不少人直呼这是六四天安门事件后罕见的抗议浪潮，甚至有网友认为比起当年八九民运，这波抗议潮有过之而无不及。

随着不满情绪快速蔓延，中国多个城市、街头、学校越来越多人站出来响应，从网上流传的照片、影片中，可以看到中国抗议民众人手拿着一张没有任何图像文字的"白纸"，以白纸作为这次抗议浪潮的象征，似乎是在讽刺被称为"大白"的中国防疫人员，同时也在暗示面对中国强力的讯息封锁，人民只能用大量空格、标点符号组成的"无字文"来表达抗议的弔诡现象。

周日在推特上疯传一组照片，据称事发在南京某车站内，一名女子孤伶伶的拿着白纸站在车站大厅，接着另名女子加入，最后有一群人就这样默默站在第一名女子的身旁，手拿白纸进行无声抗议；另外，北京清华大学周日也有一名女学生在校内"紫荆园"独自举白纸抗议，也是慢慢地有其他学生加入，最后变成数百甚至上千名学生示威的浩大场面。对此，有网友感动直呼："过去看抗议者总是形单影只，现在中国人民终于站在一起了...。"

网上也有人号召进行"白纸革命"、"白纸运动"，并提出3点倡议：包括把社交媒体头像和背景换成白色，将白纸的照片发到社交媒体并加上"白纸革命" 字样；用白纸贴满布告栏、走廊、食堂、公园，夺回所有他们用话语占领了的地方。

倡议者表示，"这是我们这一代的革命，偏要说他们不让我们说的，偏要自由、偏要尊严、偏要一个属于我们的中国！"。

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