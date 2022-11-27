马斯克下周起将解封推特大部分被封账号

推特-马斯克

推特（Twitter）新老板马斯克宣布，从下周起解封推特被封的大部分账号。

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美联社与《华盛顿邮报》报道说：马斯克24日在其推特账号发起投票，表示一些被封的账号其实没有犯法，也没有非常严重地滥发垃圾信息，因此询问网民应否将这些账号解禁，这份民调在推特上获300多万人参与，最后结果显示，72.4%网民投下赞成票；随后马斯克发推文宣布：“人民说话了，解封从下周开始。人民的声音就是上帝的声音。”

这是短短一周内，马斯克第二次利用推特投票颁布重大决定，18日他曾公开询问网民，应否解封前总统特朗普的账号，赞成率为52%，马斯克因此做出解封特朗普自2021年1月6日起被封的账号。马斯克还恢复了其他几个被封禁的有争议用户账号，包括加拿大保守派媒体人彼得森（Jordan Peterson）、右倾美国讽刺新闻媒体《巴比伦蜜蜂》（The Babylon Bee）、喜剧演员格里芬（Kathy Griffin）和支持大选阴谋论的共和党籍众议员葛林（Marjorie Taylor Greene）。

推特过往以言论牵涉暴力、威胁、骚扰、谣言或者莫须有的理由，封杀了部分账号。对于这次解封，有专家表示此举会对推特带来巨大正面影响，也有专家要求将推特下架，哈佛法律学院网络法实务中心主管卡拉巴路（Alejandra Caraballo）指，马斯克如同打开了“地狱之门”，骚扰、霸凌他人的账号回归推特后，将给弱势社群带来危险。

马克斯10月28日曾发文，承诺公司将设立一个具广泛不同观点的“内容审核委员会”，在该委员会设立之前不会做成内容相关的重大决定。没有证据表明，这个委员会已经成立或参与了马斯克解封账号的决定。

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