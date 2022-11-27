11月：中国的愤怒之月

中国-新冠病毒

美联社获得的这座照片显示，2022年11月26日，上海抗议者被警察用一辆巴士车带走。周六晚上，一些城市出现了反对中国限制性的COVID措施的抗议活动，这是对新疆发生的一场致命火灾的愤怒所激起的反应。

中国继续实行清零防疫战略和由此引发的各地抗议活动引起了德语媒体多方关注。

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柏林出版的《每日镜报》认为，中国正在经历一个抗议之秋。11月正在成为中国的愤怒之月。在富士康郑州的一家工厂里，工人们在新冠病毒爆发后，因拖欠工资和不体面的生活条件走上街头。据报道，数以万计的人离开了这家巨型工厂，并有未经证实的报道称，在与警察发生冲突后，有人死亡。工人们走上街头，人们讥讽地唱着国歌。德国一位中国历史学家指出，2022年可能是自1989年民主运动以来基础最广泛的抗议年。在很长一段时间里，没有任何一件事象清零政策那样让这么多人在不同环境和地区感到沮丧。不过，如果认为这是一个连贯的运动，那是夸大其词。现在还缺少走向有组织的运动这一步。但共产党现在正在感受来自街头的愤怒。

《时代周报》报道说，新疆现在也出现了抗议活动。最近几个月，中国已发生了零星的骚乱，反对僵化的清零抗疫政策。特别是对没有大量储蓄的农民工来说，限制出门是对生存的威胁。就在世界上其他国家早已与病毒共存的同时，中国坚持其严格的清零战略。即便是在新冠大流行将近三年后，中国的国际边界也基本上是封闭的。

《新苏黎世报》认为：北京的做法是徒劳的。中国政府继续试图将新感染者的数量减少到接近零的水平，同时尽可能减少对经济的影响，并尽可能少地干扰公民的日常生活。但由于新的病毒变种很容易传播，中国的努力注定要失败。

德国电视一台发现，由于严格的清零政策，估计中国目前有4亿多人处于被封锁状态。受到严格措施的影响，各个地方都有反复的抗议活动。中国数以百万计的老年人没有充分接种冠状病毒疫苗。如果病毒不受控制地扩散，卫生系统可能会崩溃。这是中国国家和党的领导层对严格措施的解释。中国到现在还没有走出清零战略的战略部署。

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