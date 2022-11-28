中国太空新发射前夕 美军高级将领称中国在太空军事竞赛中威胁愈加增大

美国/中国/太空竞争

美国军方太空联队负责人周一表示，中国军事能力的快速发展对美国在外层空间的霸权构成了越来越大的风险。

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中国即将发射神舟15号前夕，美国高级将领称中国在军事太空竞赛中，对美国构成越来越大的威胁。美国太空部队参谋长尼娜·阿玛尼奥 (Nina Armagno) 表示，北京在发展军事太空技术方面取得了重大进展，包括在卫星通信和可重复使用的航天器等领域。

据阿玛尼奥警告，“我认为他们完全有可能赶上并超越我们，绝对有可能，”阿马格诺在澳大利亚战略政策研究所举办的一次活动中说，“他们取得的进步令人震惊，速度快得惊人。”

澳大利亚战略政策研究所是一个由美国和澳大利亚政府部分资助的研究机构。

在由美国和俄罗斯主导的太空竞赛中，北京历来落后，但近年来取得的重大进展令华盛顿和其他西方国家感到震惊。

中国探月计划负责人叶培建将月球和火星比作北京试图宣称拥有主权的南海争议岛屿。中国还在开发旨在开采小行星和小行星以获取自然资源的实验技术。

阿玛尼奥称，中国是唯一一个既有重塑国际秩序的意图，又有越来越多的经济、外交、军事和技术力量来实现这一目标的国家，”阿马尼奥说，与俄罗斯一起，中国近年来也进行了“鲁莽”的太空升空试验，这些试验产生了危险数量的空间碎片。

据阿玛尼奥批评说，“这些碎片场威胁着我们所有的太空系统，而这些太空系统对所有国家的安全、经济和科学利益都至关重要。”

美国太空军成立于 2019 年，部分原因是为了对抗中国不断增强的能力，太空军是美国军队的第四个军种，阿马格诺是其第一任常任领导人。

路透社说，中国定于周二将三名宇航员送往新的空间站。

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