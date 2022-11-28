中国迅速镇压白纸抗议运动

中国/新冠病毒/白纸抗议

2022年11月27日，抗议者在北京游行抗议时举起白纸，高呼口号。被严格的反病毒措施激怒的抗议者要求中国强大的领导人辞职，这是一种前所未有的斥责，因为周日至少有八个城市的当局努力镇压示威活动，这些示威活动是对执政的共产党的罕见直接挑战。

中国的网络与舆论审查人员周一开始突击工作，消除前一天中国各地爆发的反对清零限制和争取更大自由的抗议浪潮的所有痕迹。法新社说，这些抗议集会的规模是中国几十年来都没有的。

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法新社今天报道，昨天星期天，大批抗议者响应社交网络上的呼吁，在北京、上海和武汉表达了他们的愤怒，令中国警方措手不及。在齐声呼喊的口号中甚至有："不要新冠测试，我们饿了"，"习近平，你辞职！"。CCP（中国共产党），下台！"，"反对禁锢，我们要自由"。

据法新社说，这次示威的总人数难以核实，但似乎是1989年支持民主的应当以来最大的一次。这也是近几个月来中国民众不满情绪的高潮表达，中国是世界上最后一个实行严格的 "清零"政策的国家之一，该政策动用反复封锁和几乎每天对人口进行新冠检测。

西北省份新疆的首府乌鲁木齐发生的致命火灾激发了许多中国人的愤怒，一些人指责清零限制阻碍了救火。但是周末的抗议活动也带来了对更多政治自由的要求，甚至要求刚刚连任共产党总书记的习近平主下台。

法新社记者注意到，周一上午，在北京和上海的前一天的集会地点附近，可以看到警察布防。

在北京亮马河附近，400多名中国青年星期天晚上聚集了几个小时，高呼 "我们都是新疆人！"，警车现在停在那里，警察在运河边巡逻。

而在上海，一夜之间被人群占据的一条街道现在被人行道上的蓝色栅栏包围，以防止任何进一步的聚集。

周日，抗议者不少人拿着象征抗议审查制度的鲜花或白纸示威，民众与警察发生了冲突，一些人被逮捕。

在中国的社交网络上，所有关于抗议活动的信息似乎都在周一上午前都被删除。在微博平台（一种中国的Twitter）上，搜索 "亮马河 "和 "乌鲁木齐街 "这两个前一天的抗议地点，都被敏感禁封。

显示其他城市学生呼喊和示威的视频也从微信上消失了。

在微博上，对关键词#A4搜索也被禁止。A4 开纸在集会上由示威者举起，抗议网络审查。

法新社说，中国当局对信息的严格控制和对国内旅行的新冠限制，使得周末的抗议者总人数难以核实。但是，鉴于对任何形式的反对政府行为都严厉镇压，这种广泛的抗议在中国凸显罕见。

周日在武汉市中心，这个近三年前在这里发现了世界上第一例新冠病毒病例的城市，以及广州、成都和香港也都发生了抗议活动。

据人民日报周一警告说，清零政策尽管引发厌倦，但还是应该继续。

据新加坡国立大学的中国政治专家Alfred Wu Muluan告诉法新社："人们的不满现在已经达到了饱和，但仍然没有明确的方向，不知道中国会如何结束清零政策。他认为，"共产党低估了人民的愤怒。"

中国这一波抗议活动令投资者担忧，亚洲股市周一开盘时大幅下跌。

据法新社说，至于中国的新冠病毒病例数量，周一达到了新冠病毒疫情大流行开始以来的新纪录，有40,052例，他们中间绝大多数是无症状的。而且与中国人口（14亿）相比，这个数字仍然很小。

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