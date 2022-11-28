加拿大公开指控中国是具有破坏性的全球大国

加拿大/中国/印太战略

加拿大推出印太经济和外交战略，希望加强在印太地区的存在和影响，渥太华还计划加强在太平洋地区的军事能力。加拿大承认，该战略是针对北京的影响而制定的。加拿大批评中国是是具有破坏性的全球大国。

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加拿大27日公布针对印太战略，预定未来5年拨款23亿加元，用以缓解具“破坏性”的中国带来的风险。

加拿大总理特鲁多（Justin Trudeau）政府将印太战略奠基在5大方面：促进和平与安全，特别是派遣军舰到亚太地区；促进贸易和投资；促进「女权主义国际援助」；资助可永续基础设施；并提高外交能见度。加拿大政府表示，这项政策「提供全面的路线图，加深我们未来10年与印太的接触，提高我们对当地和平保障的贡献」。

加拿大外交部长赵美兰（Melanie Joly）发表声明介绍这份政策文件时表示：「印太的未来就是我们的未来；我们要扮演形塑的角色，要这么做，我们就得成为真正、可靠的伙伴。」

赵美兰宣布新政策时，接受法语日报「新闻报」（La Presse）访问时表示，这项战略特别针对与渥太华关系紧张的北京。她说，政府不至于建议企业别前往中国做生意，但「我的工作是说明风险，我是说在中国做生意存在地缘政治风险」。

法新社说，特鲁多和赵美兰先前前往印尼参加20国集团（G20）峰会，以及在柬埔寨举行的东南亚国家协会（ASEAN）峰会和在曼谷举行的亚太经济合作会议（APEC）。在G20峰会期间，中国国家主席习近平被拍到当面斥责特鲁多的画面。

据华尔街日报今天报道称，加拿大周日称中国是一股必须被遏制的“破坏性”全球力量；这是加拿大对中国的最新一次抨击，中美两国在电信问题上出现重大争端后，加拿大对中国采取不太信任的态度。加拿大外交部长梅拉妮·乔利即赵美兰本月早些时候关于中国构成的威胁的言论，引起了中国大使馆的迅速指责。

加拿大周日称中国是一股必须被遏制的“破坏性”全球力量；这是加拿大对中国的最新一次抨击，中美两国在电信问题上出现重大争端后，加拿大对中国采取不太友好的态度。

此前加拿大公布了经过修订的亚太地区政策框架，中国受到特别关注。加拿大表示，新政策是为了应对中国在加拿大等国坚决追求经济和安全利益、干涉外国活动，以及加拿大所指控的中国对其他国家的“胁迫性对待”。

中国驻加大使馆的代表未回应置评请求。本月早些时候，中国大使馆批评了乔利的中国威胁论，说她的评论“歪曲了事实”，“是对中国内政的粗暴干涉”。

美国驻加拿大大使David Cohen在声明中说，他欢迎渥太华的新亚洲战略，并期待着与加拿大官员合作，“以推动我们两国在该地区的共同优先事项”。

加拿大总理特鲁多(Trudeau)上任时曾誓言改善中加两国对话。之后中加两国同意就可能的自由贸易协定展开探索性磋商，特鲁多当时认为，两国之间的商业关系有着“巨大的未开发潜力”。但后来，加强正式商贸关系的行动陷入僵局。

周日发布的一份解释加拿大修订后亚太政策的文件称，中国“是一个越来越具有破坏性的全球大国，”中国从基于规则的国际秩序中受益，“但现在正积极寻求重新解释这些规则，以获得更大的优势。”

据华日称，加拿大表示，现在修订后的政策与亚太地区和其他地区的盟友一致，其中包括美国。加拿大还承诺增加该国在亚太地区的军事存在，如参加海军演习，并承诺修订外国投资规则，以考虑到国有企业，如中国国有企业的问题。出于对国家安全的考虑，加拿大最近命令中国公司从三家加拿大国内矿业公司撤资。

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