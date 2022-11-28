北京今晚紧张 传可乐瓶约定聚集四通桥延续白纸抗议但已胎死腹中

中国/白纸抗议/清零/四通桥

白纸运动续集在北京受阻。参与民众今晚计划转往四通桥表达诉求，但警方早已在周边大片区域布署庞大警力，在街上及预定集合的地铁站及车厢内加强盘查，导致行动受阻胎死腹中。

广告 继续浏览后续

据中央社署名邱国强今天报道，白纸运动北京场四通桥再续，重重警力防堵下告吹。消息称，白纸运动参与民众28日晚计划转往四通桥表达诉求，但警方早已在周边布署庞大警力戒备。

北京民众更反映，北京市内较开阔的主要干道，以及公园、百货广场、景点及主要地铁站、大学校园附近，今晚都停著2至3辆警车待命，路上更有警车来回行驶巡逻，用意都在防止人员聚集，重演昨晚人潮齐聚亮马桥的场面。

该报道综合网络讯息及相关人士透露，鉴于“白纸运动”北京场在亮马河畔成功聚焦，北京警方如临大敌，尤其以亮马桥周边派驻的警力最多。有北京民众透露，直到傍晚前，昨晚聚众的亮马河段，几乎每50公尺就站着1名员警来回巡逻。

另一方面，部分27日晚间参与“白纸运动”的北京民众，今天号召晚间6时每人携带1瓶可乐作为约定，在地铁海淀黄庄站集合，再上步行方式前往四通桥表达诉求，陆续获得响应。然而，北京警方也已得知这讯息，于是在海淀黄庄站至四通桥一线及周边，部署数倍于亮马桥的警力，甚至远从丰台区调派警力支援。

有准备前往现场的参与者形容，上述地带的路边已经被警车停得水泄不通，周边开门数量已不多的商铺更被勒令提早打烊，中关村一带科技企业也被要求提前下班。不到傍晚6时，当地街上除大批警察外，几乎已经空无一人。

同时，地铁海淀黄庄站及四通桥旁的人民大学站内，大批员警在站内巡逻值守，并随机查验乘客、特别是年轻乘客的手机，甚至还查看有无空白纸张及任何瓶装、罐装饮料。

据了解，在北京警方严密戒备下，整个行动受到极大阻碍，参与者根本无法带着运动象征的“白纸”及今晚约定的“可乐”靠近集合地点及四通桥。加上今晚北京刮起大风，室外体感温度极低，行动计画被迫中止。

据中央社说，除北京外，南京、杭州、上海、成都等昨天爆发“白纸运动”的城市，当地警方也同样部署庞大警力，防堵民众再度聚集，导致运动今天大致未能成功持续。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅