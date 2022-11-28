印度德里召开“第7届全印度支持西藏组织大会”

西藏

为期两天的“第7届全印度支持西藏组织大会”，2022年11月28日起在德里召开。图为藏人行政中央司政边巴次仁（右）发表开幕演说。

为期两天的“第7届全印度支持西藏组织大会”，28日起在德里召开。藏人行政中央司政边巴次仁发表开幕演说强调，只有西藏人民有权决定自己的未来，呼吁国际社会挺身支持西藏人民。

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为期两天的“第7届全印度支持西藏组织大会”，28日起在德里召开。藏人行政中央司政边巴次仁发表开幕演说强调，只有西藏人民有权决定自己的未来，呼吁国际社会挺身支持西藏人民。

由印度17个支持西藏团体共同组成的“西藏运动核心小组”（The Core Group for Tibetan Cause），28日起在印度德里召开为期两天的“第7届全印度支持西藏组织大会”，来自印度各地约200名代表参加。

藏人行政中央即西藏流亡政府，司政是藏人行政中央的最高行政领导人。藏人行政中央司政边巴次仁（Penpa Tsering）在开幕致词中说，藏人精神领袖达赖喇嘛迫于现实而提出“中间道路”主张，目的是和平解决西藏问题，但只有西藏人有权决定西藏的未来，希望包括印度在内的国际社会，能挺身为西藏发声。

边巴次仁感叹，从历史角度来看，西藏本来就不是中国的一部分，但现今多数国家基于经济利益而承认西藏是中国的一部分，这等于是替西藏人决定了西藏的归属。

他强调，马善被人骑，若世界各国甘为小马，那只能一直被驾驭，唯有勇于捍卫自身价值的国家，才会赢得中国的尊重。

中央社说：流亡藏人“中间道路”的内涵是不接受中国治理西藏的现状，但也不追求独立，而是争取“在中国框架下的真正自治”。

边巴次仁接受中央社记者访问时说，西藏人与台湾人应加强往来，例如藏人赴台求学或是台人前来藏人行政中央所在地、印度山城达兰萨拉（Dharamshala）学习佛法等。

此外，印度上议院议员苏吉．库玛（Sujeet Kumar）在会上呼吁，世界各国都应正视西藏问题，印度政府准许流亡藏人落脚，并允许藏人行政中央设立，但这仍然不够，新德里应进一步承认藏人行政中央的地位。

库玛今年10月曾访台10天，参加玉山论坛及拜会政府官员以及智库学者。他告诉中央社记者，台湾之行非常成功，对台湾留下深刻印象。

“全印度支持西藏组织大会”先前受COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情影响，而停办两年，本届会议聚焦讨论“西藏路线图”以及促使印度政府拟订出更明确西藏政策的行动计划。

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