回应各地抗议浪潮 中国外交部发言人如是说

中国/抗议浪潮

对于上周末以来在中国各地爆发的反对新冠疫情限制措施，同时要求更多自由，甚至要求习近平下台的抗议声，中国政府周一有了回应。

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中国外交部发言人赵立坚周一在记者会上说，"在社交网络上，有一些动机隐蔽的势力将这场火灾与当地对新冠疫情的反应联系起来。 赵立坚还说， 在 "中国共产党的领导下，（在）中国人民的支持下，我们反对新冠疫情的斗争将取得成功 " 。

新疆首府乌鲁木齐的一栋高层建筑24号发生火灾，官方称致10人死亡，有人将其归咎于新冠疫情清零政策下的限制措施阻碍了消防员及时抢救。这场悲剧激发中国很多城市，包括北京，成都，上海，武汉，广州多地爆发悼念遇难者活动，同时示威活动也带来对更多政治自由的要求，也要求刚刚在20大上前所未有地获得第三个任期，甚至终身任期的习近平下台的呼声。

法新社说，中国这次动员似乎是1989年支持民主的骚乱以来规模最大的一次。这是民众不满情绪的高潮，这种不满情绪近几个月来在中国持续增长，中国是世界上唯一一个仍然实行严格的 "清零"政策的国家，继续对民众进行反复的禁闭和几乎每天的PCR测试。

警察的出现和网络审查加剧

法新社记者还指出，周一上午，在北京和上海前一天的集会地点附近，可以看到警察的存在。 在上海，有两个人在乌鲁木齐街附近被捕，这也是周日发生示威的地方。一位警察告诉法新社，这两个人中的一个 "不服从我们的命令"。 法新社记者指出，这些官员还将其他人从现场驱离，并命令他们删除手机中的图像。 被多次询问的上海警方周一尚未就周末的拘留人数作出回应。

据英国媒体报道，一名报道上海抗议活动的BBC中国记者被捕并 "被警察殴打"。英国企业部长格兰特-沙普斯说，暴力事件是 "不可接受的 "和 "令人担忧的"。

在上海，一夜之间被人群占据的一条街道现在被栅栏包围，以防止任何进一步的聚集。

在北京的亮马河地区，400多名中国年轻人星期天晚上聚集了几个小时，高呼 "我们都是新疆人"，当时有警车停在那里，警察在运河边巡逻。

同时，审查制度也赶上了：在中国的社交网络上，所有关于抗议活动的信息在周一似乎都被删除了。在微博平台上，搜索 "亮马河 "和 "乌鲁木齐街 "没有得到与动员有关的结果。

中国当局对信息的严格控制和对国内旅行的健康限制，使得周末的抗议者总人数难以核实。

新加坡国立大学的中国政治专家吴木銮告诉法新社："人们情绪现在已经达到了沸点，因为没有明确的方向，也不知如何结束'清零'政策。” 他指出 共产党党低估了人民的愤怒。

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