投资者“翘首”白纸革命导致中国放弃清零而开放

新冠病毒/清零/白纸革命

外国投资者周一表示，针对北京的清零政策在中国各地掀起的罕见抗议活动可能引发新一波政治不确定性，但也可能加速世界第二大经济体的重新开放。

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据路透社今天报道称，投资者希望北京在抗议活动淹没市场之际，能更快解除疫情限制。

中国股市周一遭遇一个月来最糟糕的一天，其货币也暴跌，而全球股市承压，油价暴跌 3%，因为抗议者表现出自领导人习近平以来前所未有的公民抗命习近平十年前掌权。

5000 亿美元资产管理公司 Principal Global Investors 的首席策略师 Seema Shah 告诉路透社，“抗议活动是短期内的一个担忧”，并补充说最新事件支持风向正在改变的观点。

中国市场经历了充满挑战的一年，受到俄罗斯 2 月入侵乌克兰后的政治避险情绪，以及由于严格的 疫情遏制措施和房地产行业困境的影响而对其经济增长的担忧。

根据国际金融协会 (IIF) 的数据，自俄罗斯 2 月入侵乌克兰以来，中国债券投资组合每月都有资金流出，9 个月内资金流出总额达 1051 亿美元。仅在 10 月份，中国股票投资组合就损失了 76 亿美元，是自 3 月份以来的最大损失。

一家资产管理公司预计，一旦中国退出清零，中国股市可能会上涨 15-20%，尽管在此之前市场可能“相当具有挑战性”。

据路透社说，其他人则更加谨慎。苏黎世瑞银全球财富管理首席信息官 Mark Haefele 表示，零 COVID 政策引发的社会不满增加了执行和实施政府政策的风险。

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