掩盖白纸革命 中国推特灌爆色情广告

中国/白纸革命

中国周末多地发生民众示威，抗议清零政策。周日推特上持续数小时充斥大量成人色情的内容，研究人员今天表示，这是为了掩盖有关中国各地广泛疫情抗议活动的消息。

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据自由时报今天引述英国媒体消息，称中国推特色情广告灌爆，掩盖清零抗争讯息。

据英国独立报（The Independent）周一（28日）消息，周日推特上持续数小时充斥着大量成人色情的内容，专家表示，色情垃圾邮件和广告等攻击是为了阻止人们在网络上找到有关抗议清零封锁政策的最新消息。

在包括人口稠密的上海和北京在内的中国许多城市，抗议者周末涌上街头，举行前所未有的示威活动，这是自1989年以天安门广场为中心的学生领导的民主运动以来，中国从未出现过类似的示威活动。

然而，周末在微博平台上寻找来自这些中国城市的Twitter用户，却被垃圾推文页面轰炸，而不是有关抗议活动的信息。

该报道引述技术和审查分析师Mengyu Dong在推特上写道：“中国的推特上充斥着‘护送广告’，这可能会让中国用户更难获取有关大规模抗议活动的信息”。研究人员指出，一些在平台上休眠多年的帐户，在民众抗议活动后活跃起来，并开始发出大量推文。

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