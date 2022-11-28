日经：习近平10年来最大危机 面临羞辱性撤退

中国/新冠病毒/白纸革命/清零

在中国主要城市因清零疫情爆发的民众抗议活动可能是自发的，但并非是偶然。上海、北京、南京、乌鲁木齐等地公开表达的愤怒和沮丧情绪，是国家主席习近平上台10年以来最大的危机。据日媒分析，习近平本人已将自己的权威押注在清零政策上，现在抛弃清零可以被视为一种“羞辱性”的撤退。

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据自由时报今天引述日经刊文称：习近平10年来最大危机，面临羞辱性撤退。中国周未清零政策的抗议者来自不同社会背景，从生产iPhone巨型工厂的农民工、大学生到中产阶级城市居民，清零让来自所有社会背景的人受害。

在许多方面，中国的清零政策使此类抗议几乎不可避免，尽管在疫情大流行的早期阶段非常有效，北京也吹嘘对病毒的由上而下的专制反应，但今年年初传染性更强但致命性较低的Omicron变种的出现，迅速凸显中国的防疫剧本过时，且成本不必要地高昂。

最初普通中国人忍受疫情不断的封锁和不断增加的经济损失，因为他们愿意给政府更多时间来寻找重新开放的方法，但他们得到的答案却大同小异。当局没有找到一个更实际的方法来获得喘息空间，而是简单地加倍实施一项毫无意义地、无尽苦难的政策。

据日经指出，中共似乎又犯了一个错误，过于信任镇压机器来实施封锁。不同于1989年天安门的镇压，现在遇到了一种完全不同的群众抗议，与因拖欠工资或非法征地等个人不满而引发的抗议活动不同，抗议活动仅限于村庄或城镇等较小的地理区域，但当前正进行的反封锁抗议活动是全国性的，针对的是中国最高领导人及其政策反扑。

据该报纸称，更值得注意的是，抗议者似乎来自不同的社会背景，如生产iPhone巨型工厂的农民工、大学生和中产阶级城市居民。清零让来自所有社会背景的人受害，只要北京继续该政策，这种反封锁抗议活动不会停止。

日经说，习近平面临的挑战不仅仅是持续的反封锁抗议活动。他可能更担心必须执行清零的党内基层和成员中日益增长的疲劳和挫败感。这种政治反抗在后天安门时代是前所未有的，过去经验来看，在不严厉惩罚的情况下放过抗议者，可能会在未来激起民众对党的统治的反对。

该报道称，如果放弃清零，可以在多个方面带来好处，中国经济有望反弹，但这种路线修正将带来严重的政治代价，一些抗议者现在高呼他们应该下台，公开挑战习近平和共产党的权威。此外，习本人已将自己的权威押注在清零政策上，现在抛弃清零可以被视为一种“羞辱性”的撤退。

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