澳媒：六四后最大抗议敲响中国清零政策丧钟

中国/新冠病毒/上海/白纸抗议

中国北京和上海等多个城市在刚刚过去的周末爆发抗议引发外界关注。澳大利亚媒体形容这是1989年六四天安门事件以来中国遇到的最大抗议潮，可能意味中国领导人习近平清零抗疫希望告终。有组织、协同性的示威活动一直是中共试图阻挠的头号威胁。

广告 继续浏览后续

据中央社今天引述澳媒称，六四后最大抗议敲响中国清零政策丧钟。澳洲广播公司（ABC）消息称，目前若以国外或3年前在香港发生的示威规模来看，过去几天在中国多处城市的抗议人数虽然仍很少，有些地方甚至只有几百人，但在严格监控程度数一数二的中国，多个城市出现群众集会表达异议仍极为罕见。

有组织、协同性的示威活动一直是中共试图阻挠的头号威胁。这波不满新冠疫情过度防疫清零措施的抗议潮，从西部新疆的乌鲁木齐延烧到东部的上海及南部的广州，很明显不是局部的民愤。当中已有1989年北京天安门广场抗议的影子。前次有抗议群众在不同城市同时集会要求改革，就是当年的天安门示威。

与当年的示威活动一样，中国一些最负盛名的大学学生周末在校园集会。在北京，有抗议群众公开嘲讽疫情封控措施，反而喊出“我们要核酸检测、我们要被隔离”以挑战当局。

北京和其他大城市的警方起初容忍，没有迅速驱离守夜活动及清场，不过有消息称逮捕一些人。澳广称有关当局或许曾指示公安允许民众稍微宣泄不满，因为抗议影片在网络上流传，民众大多支持放宽防疫限制。

较新的变异株病毒虽然传染性更强，但危险性似乎比较低，各国纷纷陆续松绑防疫措施，开始与病毒共存。然而中国依旧反复封城、例行排队核酸检测、对感染者及接触者强制隔离等措施，让民众开始疲乏。

经过3年来“抗击疫情的人民战争”，中国清零政策愈来愈侵蚀人民的生活。新疆乌鲁木齐上周一场大火成为压垮骆驼的最后一根稻草，乌鲁木齐市吉祥苑小区24日晚发生火灾，疑因过度封控阻碍居民逃生和抢救酿死伤，官方说法是10死9伤。

澳洲广播公司报导说这不是中国政府防疫措施第一起无意中造成的重大死伤，但却触动人们的神经，尤其近来适逢世界杯足球赛，许多人只能乖乖待在家中收看比赛，见到卡达成千上万球迷未戴口罩地享受在中国久违的正常生活，心中五味杂陈。

中央社说，中国现在每天约新增4万例确诊且还在升温，试图清零却徒劳无功的迹象愈来愈明显。澳广认为接下来的日子面临最大风险者是抗议活动有许多年轻学生，当局会认为是他们在组织或号召群众抗议。在上海，一些抗议群众被拍到高呼“共产党下台”、“习近平下台”。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅