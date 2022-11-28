澳门批出新赌牌 维持美港澳资本经营格局 增吸海外客

澳门/赌场

澳门政府上周六(26日)公布赌牌竞投结果，现有六间博彩企业全部获批，可由明年起继续营运十年，新加入竞争的马来西亚云顶集团相关的GMM则出局，意味澳门回归以来，由美资和港澳资本构成的赌业格局，维持不变。不同的是，六间公司均须按新牌要求，开拓海外客源和发展非博彩项目，以减少对中国内地客源的倚赖。

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消息刺激在港上市的赌业股，今(28日)午收市时，股价全部告升，升幅由0.47%至15.83%不等，未有如券商摩通估计般，指消息成赌业股的「强劲催化剂」。当中，以今早开市前宣布会注资金额近25倍至50亿澳门元(下同，折合约6亿欧元)的永利澳门升幅最大；而美高梅亦有超过一成的升幅。

根据澳门政府26日的公告，以得分排列，获得娱乐场幸运博彩经营权的公司分别是：美高梅金殿超濠股份有限公司、银河娱乐场股份有限公司、威尼斯人澳门股份有限公司、新濠博亚（澳门）股份有限公司、永利渡假村（澳门）股份有限公司，以及澳娱综合度假股份有限公司。当局会在本年内与上述公司按经修订的《博彩法》签署正式新赌牌批给合同。

澳门新赌牌的竞投准则，以确保本地员工就业稳定、开拓海外客源市场、发展非博彩项目等最为重要，澳门竞投委员会主席、行政法务司司长张永春在公布结果时说，接下来会与各公司磋商具体内容，包括如何具体落实发展海外市场及非博彩元素方案，以及承诺投资金额等，年底前会一并公布。而获新牌的公司亦纷纷表态，支持澳门经济多元化发展，并为非博彩产业做出贡献，打造澳门成为国际旅游胜地。

澳门博彩业一向占当地生产总值（GDP）六成以上，受疫情影响以致中国客难求而令赌博收入大降，去年的博彩毛收入占GDP的比例已降至41.8%。为减少对赌收的倚赖，澳门政府在新牌中订明，评分标准之一是令经济多元化；日前更表示，期望未来「非博彩收益」可占本地生产总值60%。早前更有传入标博企已承诺在未来10年合共投资1000亿元，以发展非博彩娱乐。

分析员和劵商摩通均表示，赌牌揭盅令博企一大不确定性消退，尤其是对永利及美高梅，预料博彩股股价会上升。

博彩业是澳门最主要的税收来源，现时全澳42间娱乐场分属六大博企，其牌照今年到期，澳门政府其后决定，今年会由「三正(牌)三副(牌)」的格局，改为发出六个赌牌，但禁止以「转批给」副牌形式出现。9月竞投截标时，出现「7争6」的现象，除原有六间公司竞投外，与马来西亚云顶集团相关的GMM公司亦入标欲分一杯羹，令赌牌争逐出现悬念。

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